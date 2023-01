Pamela Anderson brise le silence sur la série Pam & Tommy

Pamela Anderson n'a pas vraiment apprécié que l'affaire de sa sextape avec son ex-mari, Tommy Lee, refasse surface.

Lily James a dépeint la vedette d’Alerte à Malibu (Baywatch) dans la mini-série Pam & Tommy en 2022, qui relatait son mariage avec le batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee, et la diffusion non autorisée de leur sextape au milieu des années 90. Un projet réalisé sans l'aval de Pamela Anderson.

Mardi, Netflix a diffusé la première bande-annonce de Pamela, A Love Story, un documentaire sur sa vie auquel elle a participé. Pamela Anderson a fait part de ses sentiments à propos de la série.

«J’ai bloqué, dans mon esprit, cette vidéo volée de ma vie pour survivre. Maintenant que tout revient, ça me rend malade», peut-on l'entendre dire sur des images d’archives. «Je veux prendre le contrôle du récit pour la première fois.»

Dans une voix off, Pamela Anderson déclare qu’elle «n’avait pas l’impression de recevoir beaucoup de respect» alors que la comédienne Ruby Wax lui demande si elle souhaite devenir «une actrice sérieuse» lors d'une séquence sur le tournage d'Alerte à Malibu.

«Je suis une actrice sérieuse», a répondu Pamela Anderson, qui portait son emblématique maillot de bain rouge, alors que Ruby Wax riait.

«Je devais faire carrière avec les morceaux qui restaient. Mais je ne suis pas la demoiselle en détresse. Je me suis mise dans des situations folles et j’y ai survécu», poursuit Pamela Anderson dans la narration. «Je me fiche de ce que les gens pensent parce que c’est le seul choix que j’avais. Si je me souciais de ce que les gens pensent, je ne serais pas ici.»

«Certains pourraient penser "Oh c’est un truc de Playboy" ou cet objet sexuel, et ils te détestent parce que tu es autre chose. Tu dois être courageux et utiliser ce que tu as. Pourquoi ne pouvons-nous pas être les héros de notre propre vie ?», questionne-t-elle.

Dans un confessionnal à la fin de la bande-annonce, Pamela Anderson plaisante : «Peut-être que je devrais faire toutes les interviews nues, il n’y a pas de mystère ici.»

Pamela, A Love Story sera diffusé sur Netflix à partir du 31 janvier.