Quels sont les emplois les plus en demande pour 2023?

Les secteurs de la technologie, des soins de santé et des services à la clientèle font partie des emplois les plus en demande au Canada en 2023, mais d’autres postes qui nécessitent moins de formation académique et offrent de bons salaires sont aussi très recherchés.

«Avec le départ à la retraite de la génération des baby-boomers, les employeurs canadiens sont aux prises avec une pénurie de talents en métiers spécialisés et en postes cols bleus», a affirmé mercredi par communiqué Marie-Pier Bédard, Vice-présidente exécutive chez Randstad Canada.

La prédominance du commerce électronique aura donc une influence sur les emplois en demande, notamment sur celui de développeur, qui se retrouve en haut de la liste, et celui de coordonnateur du marketing numérique.

Les postes de gestionnaire des ressources humaines se retrouvent en deuxième position en raison du rôle clé de ce travail dans le monde post-pandémique où les attentes des travailleurs ne cessent d’évoluer.

Le peloton de tête se clôt avec l’emploi d’ingénieur mécanique, un secteur en pleine croissance avec les énergies renouvelables.

La pénurie dans le secteur de la construction commence à se faire ressentir puisque les soudeurs sont très en demande partout au Canada. Il en est de même pour les postes de commis d’entrepôt, de chauffeur ou encore de chargé de projet de construction.

Les emplois d’infirmière, de technicien comptable ou encore d’associé aux ventes se retrouvent aussi dans le classement des 15 emplois les plus en demande au pays.

Les 15 emplois les plus en demande pour 2023 au Canada:

-Développeur

-Gestionnaire de ressources humaines

-Ingénieur mécanique

-Soudeur

-Technicien/commis comptable

-Infirmière

-Commis d’entrepôt

-Conseiller au service à la clientèle

-Chauffeur

-Associé aux ventes

-Assistant administratif

-Analyste d’affaires

-Superviseur de production

-Coordonnateur du marketing numérique

-Chargé de projet de construction