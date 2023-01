Santé mentale: une aide immédiate pour les jeunes en Beauce

Obtenir une aide psychologique en moins de 24 heures, cela peut paraitre pratiquement impossible, c’est pourtant ce qui est maintenant offert à des jeunes de Chaudière-Appalaches, grâce au projet Aire ouverte.

Les jeunes de 12 à 25 ans peuvent prendre rendez-vous ou tout simplement se rendre sur place, dans les locaux situés à Saint-Georges, en Beauce, pour rencontrer différents intervenants, comme une infirmière ou un travailleur social. Dès leur arrivée, ils sont pris en charge.

«On sait qu’il y a plusieurs services actuellement au Québec où il y a un délai d’attente et souvent, pendant le délai d’attente les jeunes peuvent décrocher et peuvent décider que finalement il n’y en a plus de problème ou que c’est trop complexe, donc ils vont décrocher de leurs démarches. Donc, c’était vraiment important de favoriser un accès, je dirais, instantané, très, très, très rapide», a souligné l’organisateur communautaire, Mathieu Gaudette.

Les jeunes peuvent consulter pour différents problèmes de santé mentale ou physique.

«C’est comme une porte d’entrée différente pour aller rejoindre les jeunes qui ne consultent pas ou qui n’adhèrent pas aux services existants du réseau en fait», a expliqué la chargée de projet, Julie Cloutier. «On n’a pas de charge de cas. Le jeune va venir au sans rendez-vous, ou avec rendez-vous, ce qui fait qu’on n’a pas de suivi régulier et qu’on peut se permettre de recevoir le client quand il en a vraiment besoin.»

Depuis son ouverture, au mois d'octobre dernier, déjà une centaine de jeunes ont bénéficié des services du local de la Beauce. Ceux-ci sont encadrés et dirigés vers les ressources dont ils ont vraiment besoin.

En plus des problèmes de santé, les jeunes peuvent aussi y obtenir des conseils concernant les études, le travail, le logement ou des renseignements sur l’aide financière et juridique.

Des salles adaptées pour les créatifs ou les sportifs, l’aide offerte tient également compte des besoins et des préférences des jeunes.

«Tu as beaucoup plus tendance à t’ouvrir lorsque tu te sens bien et que tu es à l’aise», a indiqué Sophie-Laurence, membre du comité des jeunes. «J’ai moi-même eu un parcours difficile avec beaucoup de services qui m’ont été offerts. Peut-être pas toujours des services à la hauteur de ce que j’espérais.»

Les intervenants d’Aire ouverte s'adaptent constamment et espèrent que l’expansion de l’organisme se poursuivra afin d'aider le plus de personnes possible.

Un point de service est également en développement du côté de Québec.

Pour obtenir de l'information: www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/aire-ouverte.

-Avec les informations d'Éliane Pilote, TVA Nouvelles