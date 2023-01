Tuerie d’Uvalde: le chef de police explique pourquoi il n’a pas essayé d’arrêter le tireur

Le chef de police du district de l’école d’Uvalde, au Texas, où deux enseignantes et 19 élèves ont été tués en mai dernier, a révélé aux enquêteurs, au lendemain de la tragédie, pourquoi il a décidé de ne pas arrêter le tireur.

Dans une vidéo de cette entrevue avec les enquêteurs, obtenue en exclusivité par CNN, le chef de police Pedro «Pete» Arredondo donne sa version des événements.

Il admet qu’il était plus préoccupé par l’idée de sauver les élèves dans les autres classes que d’arrêter le tireur qui avait déjà ouvert le feu sur des enfants et des professeurs.

La vidéo obtenue par CNN montre la seule rencontre que le chef de police a eue sur son rôle dans les événements avec le Département de sécurité publique du Texas (DPS).

Pedro Arredondo a cessé de coopérer avec le DPS dans le cadre de l’enquête sur la tuerie d’Uvalde après des commentaires du directeur de l’organisation.

Ce dernier l’a désigné comme commandant de l’incident et qu’il l’a blâmé pour ses décisions qui laissé des enfants morts, mourants et traumatisés avec un tireur pendant plus d’une heure pendant que des policiers attendaient dans le corridor.

Moment critique

La décision du chef de police de ne pas intervenir dans la classe où se trouvait le tireur a été prise lorsqu’il a vu les enfants dans les autres classes.

«Lorsque j’ai compris ce qui se passait, mon premier réflexe a été de me dire qu’il fallait évacuer. Nous l’avons encerclé, et je sais que c’est horrible et je sais que c’est ce que notre formation nous dit de faire, mais nous l’avons encerclé, il y aura probablement des décès dans la classe, mais nous n’avons pas besoin qu’il y en ait d’autres en dehors», dit le chef de police dans la vidéo obtenue par CNN.

Sa décision de traiter le tireur comme un individu barricadé et de ne pas le confronter directement a fait que tous les élèves et les enseignantes des classes 111 et 112 sont morts.

Il s’agit d’une des nombreuses occasions où il n’a pas respecté la formation et les protocoles en cas de tireur actif, selon CNN.

Voyez l’entrevue complète, en anglais, dans la vidéo ci-dessus.