Un prof accusé de leurre avait un complexe sur la taille de ses organes génitaux

Un prof du Séminaire Saint-François accusé de leurre pour avoir envoyé des photos intimes à des élèves a confié à la cour que c’est un complexe obsessif sur la taille de son pénis qui l’a poussé à agir ainsi.

• À lire aussi: Un rabais d’essence de 25 $ pour les résidents de quatre villes québécoises

• À lire aussi: Procès de Martin Lévesque: des délais d’expertise qui pèsent lourd

• À lire aussi: Aucune maison de thérapie ne veut d’un pédophile accusé de harcèlement

Complexé depuis toujours par ses attributs masculins et blessé par un événement traumatisant survenu lors d’un voyage, Dave-Alex Berthelot a enfoui ces craintes «au plus profond de lui-même» pendant longtemps. Jusqu’à ce qu’il bascule, à la recherche de «comparaison», pour «se sentir normal», en envoyant des photos de ses parties intimes à des adolescents qu’il entraînait au football, puis, en demandant des images en retour.

C’est de cette façon que l’ex-enseignant du Séminaire Saint-François a tenté d’expliquer mercredi les gestes pour lesquels il a plaidé coupable à des accusations de leurre et d’exploitation sexuelle, gestes qu’il dit «regretter immensément».

«Je traine le boulet du regret, la haine d’avoir trahi des individus qui me faisaient confiance et ça va me suivre jusqu’à la fin de mes jours», a confié l’accusé à la juge Annie Trudel durant les représentations sur la peine qui lui sera imposée.

Lourd à porter

Disant avoir beaucoup cheminé dans les deux thérapies qu’il a effectuées depuis son arrestation, Dave-Alex Berthelot a clairement établi que ses complexes étaient à la source de ses problèmes. Ces inquiétudes physiques, il les a toujours traînées, mais un voyage qui a mal tourné aura été le déclencheur d’une fixation malsaine menant aux crimes selon ses dires.

En Thaïlande avec un ami en 2012, Berthelot dit avoir fait un «blackout» aux toilettes d’un bar et s’être réveillé dans un poste de police. C’est là que des policiers auraient posé des gestes qu’il a décrits comme étant une agression sexuelle, en plus de rire de ses organes génitaux et de menacer de les couper «comme ils ne pourraient servir à rien».

Il a aussi été battu et a finalement été libéré après avoir versé une somme d’argent, victime visiblement d’extorsion.

Jamais il ne parlera des événements sexuels, même si l’histoire d’extorsion est médiatisée, notamment dans un reportage de la série «Destination Cauchemar». Il a décrit en salle d’audience mercredi ce traumatisme comme le déclencheur de sa problématique, un moment ayant eu un «impact majeur sur sa définition de son identité, de sa masculinité».

Son psychologue, le Dr Claude Gaumond, a décrit le tout comme un syndrome de stress post-traumatique ayant clairement affecté le jeune homme de 30 ans. «Je ne vois pas en lui un pédophile.»

«Pour se comparer»

Et pourquoi chercher l’approbation de jeunes garçons, des élèves sur qui il avait une relation d’autorité au surplus? Pourquoi ne pas avoir cherché des informations en ligne sur des sites spécialisés si ce complexe prenait tant de place? Ce sont ces questions qui ont meublé le contre-interrogatoire du procureur de la couronne Louis-Philippe Desjardins.

«Par peur d’être jugé par des amis proches», a rétorqué Berthelot, qui a tenté de faire valoir que les informations en ligne lui était insuffisantes, insistant toutefois qu’il n’y avait aucune arrière-pensée sexuelle dans ces demandes.

«À ce moment-là, c’était la solution que je voyais pour me comparer.»

C’est d’ailleurs pour appuyer cette thèse que son psychologue a tenu à témoigner en défense, conscient que cette conclusion peut être difficile à croire.

«Je suis ici parce que ça peut sembler invraisemblable qu’un garçon intelligent comme lui puisse se retrouver ici [au tribunal], parce qu’il a voulu comparer son pénis», a soulevé le Dr Gaumond.

Dans une lettre écrite à l’attention des six victimes, l’accusé a dit regretter avoir placé ses intérêts avant les leurs dans cette histoire.

«Mon désir de bien-être à moi n’aurait jamais dû se faire aux dépens du vôtre», a indiqué Dave-Alex Berthelot, remerciant ensuite les six jeunes hommes d’avoir fait «ce qui était juste» au final. «Parce que vous avez fait ce choix, j’ai pu trouver l’aide dont j’avais besoin».

Plaidoiries à venir

Les observations sur la peine doivent se poursuivre jeudi avec le contre-interrogatoire du psychologue Gaumond par la poursuite.

L’avocat de la défense Pierre Côté et le procureur de la couronne, Me Desjardins, présenteront ensuite leurs suggestions d’une peine appropriée à la juge dans leurs plaidoiries.

La peine minimale pour une accusation de leurre est actuellement d’une année de détention.



Des victimes qui ont perdu confiance en l’autorité

Des victimes de Dave-Alex Berthelot ont témoigné avoir été jusqu’à craindre que leur prof et entraîneur de football ne s’enlève la vie vu la lourdeur des propos qu’il leur envoyait, perdant du même coup confiance en l’autorité.

«Tu ne sais jamais s’il va le faire pour vrai. Et si jamais il le fait, est-ce que c’est de ta faute», a évoqué l’un des jeunes à propos du stress engendré par le leurre de l’ex-employé du Séminaire Saint-François.

Quatre des six plaignants ont pris la parole aux observations sur la peine mercredi. Deux d’entre eux ont évoqué les menaces suicidaires de celui qui était leur coach. Des comportements troublants ont-ils dit.

«C’était beaucoup de stress. J’avais de la misère à me coucher le soir quand il m’écrivait parce que je me disais qu’il y avait un risque et que ça pourrait être de ma faute», a témoigné l’une des victimes, maintenant âgé de 19 ans. «Je me couchais à 3h ou 4h du matin pour être certain que lui aussi se couchait.»

Difficile de faire confiance

Les quatre plaignants qui ont témoigné ont aussi fait part des difficultés à faire confiance qui ont découlé des événements. Avec leurs enseignants, leurs entraîneurs de football ou d’autres personnes en position d’autorité, plusieurs peinent à créer des liens.

«Dave, je lui faisais confiance, mais de voir que quelqu’un peut briser cette confiance, je me pose beaucoup de questions sur les intentions des gens», a confié l’un des jeunes hommes qui a raconté que même «une tape sur l’épaule» venant d’un entraîneur le rendait mal à l’aise.

«Ça me faisait tellement sentir mal. J’avais des difficultés scolaires, c’était un prof de science et ma seule intention [en lui posant des questions] était d’augmenter mes notes. Mais quand tu dois donner quelque chose en retour qui te rend vraiment mal à l’aise, ça ne te donne vraiment pas le goût de continuer à mettre les efforts ou à retourner demander de l’aide», a exposé un autre.

Moqueries déplacées



Et même si leur identité est protégée par une ordonnance de non-publication, les jeunes hommes ont raconté mercredi avoir rapidement été identifiés par des camarades, pavant la voie à des questions indiscrètes ou des moqueries.

«C’était stressant de savoir que les gens ne connaissaient pas l’histoire. On me demandait s’il m’avait touché, mais ce n’est vraiment pas ça. J’ai reçu des blagues sur mon orientation sexuelle après avoir vécu ça», a expliqué l’un d’eux.

À cet effet, Dave-Alex Berthelot a tenu à faire des excuses à ses victimes. «Les propos qui ne sortent pas de votre bouche ne sont pas de votre responsabilité. Vous en avez déjà pris suffisamment sur vos épaules, n’ajoutez pas ce poids supplémentaire.»



Les faits reprochés à Dave-Alex Berthelot

Notamment accusé de leurre et d’exploitation sexuelle

13 chefs au total

Il a envoyé des photos de ses parties intimes à des adolescents qu’il entraînait au football

Il a aussi demandé aux jeunes hommes des détails sur leurs organes génitaux, ainsi que des photos

Dans un cas, il a invité l’un des adolescents à venir se masturber chez lui