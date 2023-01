Décriminaliser le sexe est inévitable, clame Sandra Wesley

La décriminalisation du travail du sexe éviterait des cas de violence et d'exploitation, selon la directrice générale de l'Organisme Stella, Sandra Wesley.

«C’est dommage que cela prenne autant de temps et que ce soit aussi controversé quand ça devrait être quelque chose de très simple. Chaque fois qu’il y a de la violence envers une travailleuse du sexe publicisée, tout le monde trouve ça triste, mais les gens ne veulent pas nous écouter quand nous sommes en vie», a-t-elle mentionné en entrevue à QUB Radio.

Selon elle, il y a des lois au Canada qui visent à éradiquer l’industrie du sexe. «Nous, chez Stella, avec 25 autres groupes du pays, nous contestons les lois devant les tribunaux. L’un des arguments du gouvernement du Canada c’est que c’est correct que les travailleuses du sexe soient assassinées dans leur travail, car elles n’ont juste à ne pas faire ça comme boulot ou de commettre le crime de vendre des services sexuels. Les lois n’ont pas l’objectif de protéger les travailleuses du sexe.»

Du même souffle, elle a dit à Richard Martineau que les tactiques des mouvements qui veulent criminaliser le travail du sexe, vont mélanger plusieurs enjeux en parlant de traite de personnes ou de mineurs.

«Quand on parle à un Québécois moyen et on lui demande si deux adultes consentants devraient avoir leur droit d’avoir une relation sexuelle avec un échange d’argent, la majorité des gens va dire oui», assure-t-elle.

Actuellement, des femmes qui voudraient se louer un appartement pour offrir leurs services n’auraient pas le droit de payer un homme qui assure leur sécurité.

«Elles n’ont pas le droit de louer le logement et de faire de la publicité. Tous leurs clients peuvent se faire arrêter. Même une déclaration de revenus peut devenir du blanchiment d’argent sans oublier que la banque ne peut pas leur ouvrir un compte et elles n’ont pas le droit au congé parental», a-t-elle énuméré.

En ce qui concerne le métier de chauffeur d’escortes, Mme Welsey avise que ce métier est illégal, car l’industrie est criminalisée depuis 2014. «Quand on parle de proxénétisme dans les médias, nous avons l’image de la personne violente qui force quelqu’un à travailler. Mais toute personne qui aide une travailleuse du sexe à travailler, c’est une offense de proxénétisme.»

La directrice générale tient à mentionner que le chauffeur à un rôle important auprès des travailleuses du sexe, car en plus de les déplacer, il demeure à proximité des lieux pour s’assurer que tout se déroule bien.