Entreprises agricoles: 20 M$ de plus pour encourager leur productivité

Québec va injecter 20 millions $ supplémentaires afin de venir en appui à 900 nouveaux projets d’entreprises agricoles d’ici, leur permettant d’accroître leur productivité en cette période de pénurie de main-d’œuvre.

Un total de 83 millions $ sera donc versé pour venir en aide aux entreprises de ce domaine.

Le gouvernement Legault compte lancer une nouvelle période de dépôt de projets de l’Initiative ministérielle «Productivité végétale» (IPV) dès le 17 janvier prochain et réviser ses modalités afin de simplifier le dépôt d’une demande d’aide financière.

«Par cette initiative, notre gouvernement contribue à la vitalité économique des entreprises agricoles de toutes les régions du Québec tout en poursuivant notre important chantier visant une plus grande autonomie alimentaire», a déclaré jeudi par communiqué André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

Les premiers versements de l’IPV seront disponibles avant le 31 mars prochain, en prévision de la prochaine saison agricole.

Des aides financières de près de 63 millions $ ont permis de soutenir plus de 3300 projets depuis 2018 par l’intermédiaire de cette initiative.