Expulsion du pays: un revirement sauve une préposée aux bénéficiaires

Mise à jour à 20h50: Amélie Mafogué-Tadie n’est pas expulsée du pays ce soir. Le ministre lui accorde un sursis de 60 jours. Le miracle qu’elle souhaitait est arrivé à l’aéroport tout juste avant son vol. Les agents des services frontaliers lui ont annoncé la nouvelle alors qu'elle disait au revoir à ses amies.

Une préposée aux bénéficiaires d'origine camerounaise doit être expulsée du pays jeudi soir, mais elle espère une intervention du gouvernement jusqu’à la dernière minute.

Amélie Mafogué-Tadie est arrivée en début de soirée à l'aéroport, mais de nouvelles informations pourraient avorter son expulsion du pays. Son histoire a été publiée jeudi dans des médias camerounais, ce qui pourrait compromettre sa sécurité.

Pour le spécialiste en droit de l’immigration, Stéphane Handfield, le ministre de l’Immigration doit intervenir en raison de ces nouvelles données.

«Sa demande d’asile au Canada était basée sur son orientation sexuelle. Le Tribunal ne semble pas l’avoir cru. Cependant, des médias camerounais ont parlé de son histoire, ont fait état de son identité et de son orientation sexuelle. C’est connu au Cameroun et cela met sa vie et sa sécurité en danger. Sur cette question-là, le ministre sera justifié d’intervenir», a commenté Me Stéphane Handfield.

Selon l’avocat, le gouvernement pourrait lui remettre un permis de séjour temporaire dans le but de soumettre une demande humanitaire. Dans les dernières heures, l’équipe du député de Trois-Rivières, René Villemure, était en discussion avec le cabinet du ministre de l’Immigration à Ottawa.

Repartir à zéro

Amélie Mafogué-Tadie a multiplié les démarches dans les derniers mois. Douze heures avant son vol, des boites et des piles d'objets étaient éparpillées dans son 4 et demi. La préposée aux bénéficiaires faisait le tri parmi tous ses biens.

Ses cinq années au Canada reposent maintenant à l'intérieur de ses trois valises.

«Toute nuit j'ai essayé de faire mes bagages jusqu’à 5 heures du matin. Je n'ai pas pu tout emporter. Tout est encore là. Derrière moi je vais laisser tellement de choses», a-t-elle confié.

Amélie Mafogué-Tadie garde espoir jusqu'à la dernière minute et espère un revirement de situation. Elle a dit au revoir mercredi à ses collègues de la résidence La Liberté à Trois-Rivières.

Elle estime avoir dépensé près de 10 000 dollars en frais d'avocats et d'agent consultant pour son dossier d'immigration. Ses demandes d'asile et sa demande de sursis ont été rejetées.

Elle doit repartir à zéro pour une deuxième fois. Ce qui l'attend au Cameroun, son pays d'origine, lui fait peur. Elle estime qu'elle devra vivre cachée à cause de son orientation sexuelle qui n'est pas acceptée.

«Repartir dans une vie et tout recommencer à zéro. Ce ne sera pas évident. Cinq ans hors de mon pays. Je ne sais pas comment ça va se passer».