Je Contribue: des ambulanciers dénoncent une baisse de salaire

Des ambulanciers qui prêtent main-forte au réseau de la santé par le biais du programme Je Contribue ont dénoncé une baisse de salaire importante.

Certains gagnent 11$ de l'heure en moins depuis que le ministère de la Santé et des Services sociaux a revu à la baisse leur classe d'emploi.

Marc-Olivier Plante est ambulancier dans la région de Rimouski et s’est inscrit sur Je Contribue lorsque le gouvernement a lancé un appel pour prêter main-forte.

Comme la catégorie d’emploi paramédics n’existe pas au Centre intégré de Santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, puisque les ambulanciers travaillent pour des entreprises privées dans le service préhospitalier, le réseau de la santé a trouvé des échelons équivalents pour que leur rémunération soit similaire à leurs revenus en tant qu’ambulanciers.

Marc-Olivier Plante occupait le poste de formateur en assurance qualité dans les cliniques de dépistages du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Son salaire était de 32$ de l’heure.

Lors de son renouvellement de contrat, le CISSS lui a confirmé que le ministère avait revu à la baisse sa classe d’emploi et qu’il était maintenant considéré comme un brancardier et que son salaire serait dorénavant de 21$ de l’heure.

On lui a cependant indiqué qu’il pourrait continuer d’occuper le même poste qu’auparavant, mais avec un salaire moindre.

«Je me sens trahi, je qualifie ça d’un manque de respect total», a lancé Marc-Olivier Plante.

Selon lui, les ambulanciers ont fait leur part pour aider le gouvernement au plus fort de la crise, de leur propre gré, mais ne sont plus reconnu à leur juste valeur.

«Une journée nous dire : merci vous êtes nos anges gardiens, merci pour ce que vous faites et l’autre journée on vous qualifie de contributaires», a-t-il ajouté.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent explique qu’une mise à niveau a été demandée par le ministère de la Santé à la fin de l’année 2022.

Le mandat était de revoir la liste des employés ainsi que leur classe d’emploi.

Le vice-président de la Fédération des employés du pré-hospitalier dénonce vivement ce changement qui n’est pas unique au Bas-Saint-Laurent. Plusieurs ambulanciers d’autres régions du Québec se plaignent de ce changement.

«Nous on trouve cela vraiment aberrant pour la profession, ce n’est pas normal que à ce jour les paramédics ne sont pas encore reconnus par le ministère de la Santé», a expliqué Jérémie Landry.

Selon M. Landry, les ambulanciers pratiquent des actes médicaux très délicats dans le cadre de leurs fonctions et pourraient donc être très utiles.

«On peut faire de l’assistance psychologique jusqu’à la réanimation, l’intubation, on administre plusieurs médicaments, on donne même du Fentanyl, on a pleins de techniques, on est aptes à faire autres choses et on pourrait contribuer dans le réseau, mais avec ce que le gouvernement vient de nous annoncer on ne peut pas laisser passer ça», a-t-il précisé.

«Pour la majorité de ces personnes salariées temporaires, les conditions demeurent inchangées (infirmières, inhalothérapeutes, PAB, etc.). Dans les cas des titres d’emplois nécessitant une formation de niveau technique, le titre d’emploi repère utilisé aux fins de la rémunération est celui d'aide de service», a confirmé le ministère.

«Afin de permettre la prolongation de contrat de travail à durée déterminée, cette révision a eu comme conséquence un réajustement salarial», a-t-il aussi été mentionné.