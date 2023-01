La communauté de Saint-Roch-de-l’Achigan ébranlée: «je prie le p’tit Jésus»

Quelques heures après l’explosion qui a détruit un commerce de distribution de produits combustibles, jeudi, à Saint-Roch-de-l’Achigan, les gens de la communauté sont encore ébranlés.

«Je prie le p’tit Jésus pour qu’il y ait des vivants, mais on ne le sait pas. Il paraitrait que les gens criaient à l’intérieur avant que ça explose», dit une résidente du secteur, Sylvie Cusson, d’une voix émue.

Plusieurs citoyens qui se retrouvaient dans les parages ont comparé l’explosion à un énorme tremblement de terre.

«Je pensais que c’était un tremblement de terre (...) Ça me fait réellement de la peine parce que j’ai grandi avec les Lafortune. Pour les familles et même pour moi, ça me fait beaucoup de peine et ça me donne juste le goût de pleurer parce que c’est une petite communauté ici. Avec tout le monde qu’on connait, c’est très touchant»,dit-elle.

«Ça brassait! On se demandait c’était quoi parce que ça faisait beaucoup de bruit et on a su que c’était une explosion», mentionne Chantal Cusson, résidente du secteur.