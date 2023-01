Le nombre de cas du sous-variant XBB a doublé au pays

Le nombre de cas confirmés du sous-variant XBB.1.5 de la COVID-19 a doublé au cours de la dernière semaine au Canada.

Selon ce qu’a indiqué l’Agence de la santé publique du Canada à Global News, on dénombrait lundi 42 cas officiellement répertoriés du nouveau sous-variant lui-même issu du variant Omicron.

En comparaison, l’ASPC totalisait 21 cas confirmés par séquençage la semaine dernière.

L’ASPC a cependant noté qu’il y a eu un délai dans la transmission des données de certaines provinces pendant la période des Fêtes, si bien que le nombre de cas confirmé est appelé à s’accroître.

Le sous-variant est décrit par l’Organisation mondiale de la santé comme étant le plus contagieux détecté à ce jour.

Aux États-Unis, le XBB.1.5 est en voie de devenir, rapidement, la souche dominante du virus. Lors de la semaine du 7 janvier, il totalisait 27,7 % des cas analysés, contre 18,3 % la semaine précédente.

Le sous-variant est particulièrement présent dans les États du Nord-Est des États-Unis, où il représente plus de 70 % des nouveaux cas. Il se répand aussi rapidement dans le sud du pays avec des taux oscillant entre 15 et 30 %, mais s’impose beaucoup rapidement au centre et dans l’ouest du pays.