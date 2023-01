Le procès avorte avant sa tenue

TVA Nouvelles revient sur une histoire dans le monde municipal qui avait fait grand bruit à Terrebonne en 2021.

• À lire aussi: Fraudes et collusions de contrats publics: Terrebonne entame des procédures judiciaires

Une caméra de surveillance montrait le chef de cabinet du maire de l’époque suggérer au conseiller municipal Réal Leclerc de ne pas se présenter à l’élection en échange d’une généreuse indemnité de départ.

Coup de théâtre, le procès vient d’avorter avant même sa tenue.

Ce procès visait pour manœuvre électorale frauduleuse devait se tenir la semaine prochaine, mais voilà que le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) fait marche arrière.

Le plaignant dans ce dossier, l’ancien conseiller municipal Réal Leclerc, dont la caméra de surveillance à son domicile avait tout capté est en colère parce que le constat d’infraction contre M. De Chouanière est retiré et les avocats du DGEQ ne veulent pas lui dire précisément pourquoi le tout avorte à la dernière minute.

Dans la vidéo, M. De Choinière explique au conseiller municipal Réal Leclerc, lors de la conversation captée à son insu, qu’il pourrait toucher une indemnité de départ de 160 000$ s’il renonçait à solliciter un nouveau mandat à l’élection municipale de novembre 2021.

«C’est ça, la politique. [...] Il n’y a pas de guerre, pas de chicane. Tu collectes la totale. Tu vas pouvoir être en Floride tout l’hiver prochain et gagner le même argent que si tu te représentais», promettait notamment M. De Choinière.

Après enquête, le DGEQ avait fait parvenir le constat d’infraction. Et l’amende minimale pour cette infraction était de 5000$.

«L’enquêteur m’appelait et me disait: votre dossier est une priorité au Québec. Ils sont venus chez nous et ont fait une enquête exhaustive pas à peu près. En septembre 2021, ils l’accusent et là en décembre 2022, ça ne marche plus. Ça fait bizarre un peu. À la lumière de faits nouveaux, mais on ne veut pas me dire lesquels. On invoque le secret professionnel. Je suis la victime là-dedans», se désole M. Leclerc.

Dans un courriel que TVA Nouvelles a reçu ce matin du DGEQ, on explique que de faits nouveaux ont été portés à notre connaissance sans toutefois en préciser la nature. On a réanalysé l’ensemble de la preuve et le DGEQ était désormais d’avis qu’il ne serait pas en mesure de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’infraction a été commise.

Alain De Chouanière a réagi par texto. «Le retrait du constat d’infraction à la suite de l’enquête approfondie du DGEQ vient confirmer comme je l’ai toujours affirmé que je n’ai pas commis d’infraction», a-t-il écrit à TVA Nouvelles.

Ce dossier a eu des conséquences importantes sur le maire de l’époque Marc-André Plante et son équipe qui ont été radiés de la carte à l’élection de 2021.

Mathieu Traversy est le nouveau maire de Terrebonne depuis novembre 2021.