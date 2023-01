Les ambulanciers en soins avancés prêts à en faire plus

Des ambulanciers en soins avancés de la région de Saguenay souhaitent qu’on fasse plus appel à leurs connaissances pour aider à soulager le réseau de la santé quelques mois après avoir été formé pour en faire plus lors de leurs interventions.

• À lire aussi: Des ambulanciers dénoncent la couverture déficiente

Les services ambulanciers font l'objet de nombreuses discussions depuis une semaine au Québec. Un déploiement permanent d’ambulanciers en soins avancés pourrait-il faire une différence?

«Ces gens-là sont capables de poser des actes qui leur sont délégués dans un contexte d'urgence, où normalement seuls les médecins peuvent les effectuer», a expliqué Érick Tremblay, directeur régional aux opérations de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ).

«On fait de la réanimation avancée [et] on a des techniques de plus au niveau intraveineuses et interosseuses», a indiqué l’ambulancier en soins avancés, Carl Simard.

«Ça peut faire la différence entre la vie et la mort dans certaines occasions», a souligné M. Tremblay.

Une efficacité démontrée

Le CIUSSS a récemment fait appel aux services de ces ambulanciers le 24 décembre dernier, lors de la fermeture des soins intensifs de l’hôpital de Dolbeau-Mistassini. Leur renfort fut d’ailleurs d’une grande utilité.

«Notre mission c'était qu'aussitôt qu'il y avait des patients instables, on les transférait avec les paramédics en soins primaires pour soulager le système. Par la suite, vu qu'on était deux en soins avancés dans le véhicule, l'autre paramédic restait à Dolbeau et il aidait à couvrir les secteurs pendant les découvertures de véhicules. Il allait faire des évaluations à domicile», a décrit Carl Simard.

«C'est la première fois qu'on recevait ce genre de demande. Les paramédics en soins avancés c'est une offre de service qui est nouvelle dans la région. Force est d'admettre que ça a été vraiment bénéfique pour la population de ce secteur-là», a poursuivi le DG.

Formés au Saguenay



Un minimum de deux ans d’expérience en tant qu’ambulancier en soins primaires est nécessaire avant de pouvoir se qualifié à la formation.

Il s’agit d’une majeure de deux ans qui se donne à la faculté de médecine l’Université de Montréal.

Cependant, depuis peu, le Saguenay-Lac-Saint-Jean fait partie des rares régions à offrir la formation.

«On dispense des stages de paramédics en soins avancés depuis environ un an et demi dans la région. La CTAQ, on est mandataire pour les stages en compagnie d'Ambulance Médilac officiellement depuis le mois de novembre l'an passé», a dit M. Tremblay.

«Plus ça va, plus on est capable d'être autosuffisant ici avec les mêmes programmes qu'à Montréal, les mêmes examens, les mêmes cours, mais à distance et la pratique et les stages se font ici », a ajouté M. Simard.

Cinq ambulanciers en soins avancés ont été diplômés jusqu'à présent. Au printemps prochain, ils seront le double.

«On n'aurait pas pu imaginer, il y a quelque temps, qu'il y aurait un déploiement de paramédics en soins avancés à l'extérieur de l'île de Montréal. Là c'est le fun parce qu'où on a toujours dit que ce serait le plus bénéfique c'est en région parce que les distances vers les centres hospitaliers sont un peu plus longues. On commence à en voir en région et j'ose espérer qu'on va en voir de plus en plus éventuellement», a indiqué le directeur régional de la CTAQ.

Le CIUSSS indique que le ministère de la Santé permet de les utiliser en guise de support, mais que leur pratique n'est pas systématiquement intégrée au fonctionnement régional.

«On apprécierait beaucoup d'avoir éventuellement un déploiement qui serait permanent. Je sais qu’il ne faut pas brûler les étapes. Présentement les paramédics en soins avancés, on est en train de montrer que le besoin est là et que la machine est full efficace», a conclu M. Tremblay.