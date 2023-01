Les vols de voitures en hausse à Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) appelle à la vigilance en raison d’une recrudescence des vols de voiture. Depuis le début de l’année 2023, on en compte déjà neuf.

Une hausse des vols de voiture a été observée en 2022 à Sherbrooke. Selon les données du SPS, 108 vols se sont produits cette année-là, comparativement à 77 l’année précédente.

Les VUS plus récents sont particulièrement recherchés. Sur les 9 véhicules volés en 2023, quatre sont des Honda CR-V d’années 2019 à 2022. On retrouve également deux Jeep Wrangler 2022, deux Dodge Ram 2019 et 2021 et une Honda Pilot 2022.

«On parle d’un réseau très bien structuré, qui sait où aller voler et quel véhicule. Ce réseau cible des véhicules bien particuliers», a expliqué le porte-parole du Service de police de Sherbrooke (SPS), Martin Carrier. Une suspecte de 58 ans a d’ailleurs été appréhendée dernièrement pour tentative de vol de véhicule et intrusion de nuit.

Pour prévenir cette situation, les autorités invitent les citoyens à éloigner les clés de leur véhicule de l’entrée principale. Il est aussi conseillé de bien éclairer le devant de la résidence.

Des malfaiteurs surpris

Un couple de Sherbrooke, qui habite le quartier Ascot, a d’ailleurs eu une nuit mouvementée, dans la nuit de mardi à mercredi. Le conjoint de Vanessa Tardif a surpris des malfaiteurs qui tentaient de voler leur Dodge Durango 2021, qui se trouvait dans leur stationnement.

«Vers 2 heures du matin, mon copain est allé dormir sur le divan. [...] On a un bébé de 5 mois. Mon bébé faisait une mauvaise nuit. [...] Il entend quelque chose qui accroche notre bac de poubelle, a raconté la Sherbrookoise. Il se rend compte qu’il y a deux individus qui tentent de voler notre véhicule.»

Le conjoint de Vanessa Tardif est alors sorti de son domicile pour courir après les malfaiteurs. Les suspects ont pris la fuite, vers une voiture de marque Yaris qui était stationnée quelques mètres plus loin. Le couple a finalement contacté les policiers.

«Pour eux [les voleurs], c’était facile. Ils ont l’équipement pour capter le code de nos clés, pour ensuite déverrouiller [la voiture]», a indiqué Mme Tardif.

Depuis ces événements, Vanessa Tardif prend de plus grandes précautions. Ça ébranle notre sentiment de sécurité, même si on sait que ce n’est pas relié à nous», a-t-elle conclu, tout en invitant les gens à faire preuve de vigilance.