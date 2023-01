Mise en garde contre une nouvelle arnaque visant les locataires

Les autorités mettent en garde la population face à un nouveau stratagème utilisé par des fraudeurs qui se font passer pour des compagnies de gestion de logements.

Plusieurs locataires ont reçu au cours des dernières semaines des courriels les avisant d’un défaut de paiement ou d’une nouvelle façon de procéder afin de payer leur loyer.

«Eux vont utiliser souvent l’actualité du jour, là on sait que c’est le renouvellement des baux, alors on va utiliser ce sujet-là pour aborder les gens et tenter d’obtenir de l’argent ou encore des informations sur leur compte et pouvoir soutirer de l’argent», a prévenu la porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Sandra Dion.

Il est important de redoubler de prudence puisque les messages peuvent parfois ressembler à s’y méprendre à ceux provenant de véritables compagnies.

«Les fraudeurs se transforment en toutes sortes de d’institutions ou de personnes qui ont l’air légitimes, même des fois vont emprunter des logos qui ressemblent, alors faites vos recherches à vous de votre côté», a mentionné Mme Dion.

De l’argent perdu

Une jeune femme de Québec s’est fait prendre au piège. En décembre dernier, elle a reçu un message lui expliquant la nouvelle façon de procéder pour le paiement de son loyer.

«J’ai reçu un courriel me disant que ça ne fonctionnerait plus par paiement préautorisé que je devais payer par Virement Interac», a expliqué Marilou Boulanger.

Souhaitant régler le paiement de son loyer avant de partir en voyage, Mme Boulanger a suivi les instructions mentionnées dans le courriel sans prendre toutes les précautions nécessaires.

«J’ai fait un Virement Interac étant donné que je partais en vacances, une semaine avant le premier janvier. Le 30 décembre, la gestion immobilière nous a envoyé un courriel nous disant que c’était une fraude, donc de ne pas faire de virement à ce courriel-là, que ça fonctionnait encore comme d’habitude.»

L’arnaque lui aura coûté 975 $ et elle se retrouve aujourd’hui sans recours.

«J’ai appelé mon institution financière et eux m’ont dit qu’il n’y avait aucun recours étant donné que c’était moi qui avait fait l’action de donner l’argent. Donc, la caisse ne pouvait pas me dédommager.»

«Pourtant je suis quand même quelqu’un qui va faire attention. Je ne suis pas du genre à me faire avoir, c’est ça qui fait le plus mal», a ajouté la jeune femme.

Plus d'une centaine de locataires de la compagnie Gestion Immobilière S.R.S., à Lévis, ont reçu ce type de message.

«Ça nous a fait peur un petit peu sur le coup. C’est quand même un certain stress pour la réputation de sociétés, entre autres, de s’assurer que les gens ne paient pas pour rien. Les logos sont professionnels, ça ressemble vraiment à une compagnie professionnelle», a souligné le contrôleur financier, Francis Deshaies.

La compagnie a porté plainte auprès des autorités. La police de Québec invite d’ailleurs toutes les personnes qui ont été victimes de fraude à faire de même et rappelle l'importance de valider auprès de son propriétaire ou de son gestionnaire de logements l'information qui est reçue par texto ou par courriel.

Seulement en 2021, plus de 2800 dossiers pour fraude ont été ouverts au Service de police de la Ville de Québec.

- Avec les informations d'Élodie Drolet, TVA Nouvelles