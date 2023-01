Nick Carter sort une chanson en hommage à son défunt frère Aaron Carter

Nick Carter a dévoilé une chanson hommage à son défunt frère Aaron Carter.

Mercredi (11 jan. 23), le membre des Backstreet Boys a sorti un morceau solo intitulé Hurts To Love You, et a révélé dans un post Instagram d'accompagnement qu'il s'agissait d'une chanson dédiée à son frère disparu.

Le chanteur de 42 ans a superposé le titre avec des images de lui-même et de son frère alors qu'ils étaient enfants. Il a écrit en légende : « Nous avons tous quelqu'un dans nos vies qui, peu importe ce qu'il fait et à quel point ça fait mal, vous l'aimez toujours... Alors j'ai travaillé de la meilleure façon que je puisse. »

Aaron Carter a été découvert mort dans la baignoire de sa maison californienne le 5 novembre 2022 à l'âge de 34 ans, après avoir lutté contre des problèmes de maladie mentale et de toxicomanie. Il laisse dans le deuil sa fiancée Melanie Martin, avec qui il a eu un fils, Prince, âgé de 13 mois.

Le 18 janvier, Nick Carter et sa sœur Angel Conrad, 34 ans, se produiront lors d'un événement caritatif en l'honneur de leur frère pour sensibiliser à la santé mentale. Pendant l'événement, la star des Backstreet Boys a l'intention de chanter Hurts To Love You en direct pour la première fois.