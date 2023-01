Le contexte économique actuel n’est pas évident, et plusieurs ont des soucis financiers, qui deviennent parfois des problèmes; une experte en insolvabilité donne ses conseils.

En entrevue à TVA Nouvelles, Guylaine Houle, syndic autorisée en insolvabilité chez Pierre Roy & Associés Inc, convient que les gens sont de plus en plus dans le besoin.

«Au Québec, si on regarde les statistiques de novembre 2021 à novembre 2022, on a une hausse de 11,7 % du nombre de dossiers d’insolvabilité», pointe-t-elle.

Selon Mme Houle, trois signes doivent encourager les citoyens à prendre contact avec un syndic autorisé en insolvabilité (SAI).

La spirale du crédit

«La première chose, c’est si vous utilisez du crédit pour payer du crédit. Ça, c’est critique.»

Appels des créanciers

«Si on vous appelle régulièrement parce que vous n’avez pas payé. Absolument, gros problème.»

Emprunts aux proches

«Si vous avez commencé à emprunter d’amis, de proches, de familles, ça c’est vraiment des signes, des grands signes d’alarme qu’il faut consulter.»

Certaines personnes qui se retrouvent en situation de précarité économique envisagent, pour obtenir de l’argent rapidement, de signer avec des prêteurs privés des contrats dont les termes peuvent rapidement se retrouver désavantageux.

Mme Houle conseille à cet égard de consulter un syndic autorisé: «La faillite n’est pas la seule option qu’on peut vous offrir. [...] Vous pourriez avoir un plan pour rembourser vos créanciers, soit en totalité, ou en partie, puis également, ce dont il faut se souvenir, c’est que la première chose qu’un syndic en insolvabilité vous dirait, ça serait de faire un budget. On pourrait s’asseoir, faire un budget, puis voir exactement qu’est-ce que vous pouvez payer.»