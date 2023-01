Son conjoint porté disparu depuis le 10 décembre: «j’ai besoin de connaître la vérité»

La conjointe d’un père de famille disparu depuis plus d’un mois sur la Côte-Nord remue ciel et terre pour obtenir des réponses et éviter que ses enfants «ne se sentent abandonnés».

Originaire de Québec, Samuel Gauthier manque à l’appel depuis la nuit du 10 au 11 décembre dernier, alors qu’il se trouvait à Port-Cartier pour aider un ami. L’homme de 28 ans devait revenir le lendemain en autobus, mais il ne s’est jamais présenté.

Selon la Sûreté du Québec, le père de famille de deux enfants âgés de 3 et 5 ans aurait été vu sur la rue Cartier, à Sept-Îles, vers 2 h du matin, le 11 décembre. Il s’agit de la dernière information qui a pu être vérifiée par le corps de police.

«J’avais imaginé ma vie comme un conte de fées. D’avoir une famille, c’était mon plus beau cadeau de la vie et là, on vient de m’en arracher une énorme partie», souffle Carolanne Dufour, la conjointe de M. Gauthier.

«Tout ce que je veux, c’est avoir des réponses...», ajoute Mme Dufour entre deux sanglots, elle qui compte mener dans les prochains jours des battues dans les secteurs forestiers des deux villes où il aurait été aperçu.

De mauvaises fréquentations

Bien que la SQ ne confirme pas cette information, Samuel Gauthier aurait pu être impliqué dans une affaire de stupéfiants lors de son périple sur la Côte-Nord, selon sa conjointe.

Dans l’espoir de se faire un peu d’argent après avoir perdu son emploi, il s’y était d’abord rendu pour aider des amis à fermer un commerce pour la saison et rénover une maison.

Mais en cours de route, il aurait rencontré des personnes peu fréquentables qui ont une certaine réputation dans la région, explique Mme Dufour, se basant sur le récit de l’ami qui a côtoyé M. Gauthier peu avant sa disparition.

«Samuel, ce n’est pas un criminel, c’est pour ça que je crois qu’il a été manipulé d’une certaine façon. Mais plus ça avance, plus l’espoir de le retrouver en vie diminue...», déplore sa conjointe.

Protéger ses enfants

Depuis la disparition de son amoureux, Mme Dufour fait tout ce qu’elle peut pour garder son sang-froid et rester forte pour ses enfants, Landon et Abie, âgés de 3 et 5 ans.

«Ils commencent à se demander pourquoi leur père ne rentre pas à la maison. C’est tellement difficile à vivre, j’essaie de trouver les bons mots...», laisse tomber la femme de 31 ans.

Mme Dufour s’est rendue sur la Côte-Nord dans les derniers jours pour apposer des affiches dans les secteurs chauds de l’enquête, tout en rappelant qu’elle offrait 5000 $ pour des informations permettant de retrouver son amoureux.

«J’ai besoin de connaître la vérité pour que mes enfants sachent qu’il ne les a pas abandonnés, qu’il les aimait de tout son cœur», souligne-t-elle.

- 28 ans

- père de deux enfants

- Mesure 1,78 m (5 pi, 9 po) et pèse 91 kg (200 lb)

- Cheveux longs châtains attachés et rasés en dessous, barbe et moustache châtaines

- Yeux bleus

- Portait un manteau Fairplay noir et orange ainsi qu’une tuque noire lors de sa disparition

- Vu pour la dernière fois sur la rue Cartier, à Sept-Îles, à 2 h du matin, le 11 décembre 2022