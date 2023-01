Subban à l'honneur avant d'affronter les Predators

Les Canadiens de Montréal croiseront le fer avec les Predators de Nashville, jeudi au Centre Bell. Et avant la rencontre, le Tricolore honorera l'ex-joueur de l'organisation P.K. Subban.

Subban a passé sept saisons à Montréal avant d'être échangé aux Predators en juin 2016 contre le défenseur Shea Weber.

Le numéro 76 a ensuite porté les couleurs des Devils du New Jersey avant d'accrocher ses patins avant le début de la saison 2022-2023.

Matheson à l'entraînement

Le Tricolore a sauté sur la glace du Centre Bell, en avant-midi, afin de tenir un entraînement auquel le défenseur québécois Michael Matheson, blessé au bas du corps, a particpé. Le numéro 8 ne pouvait toutefois recevoir de contacts.

Matheson OFFICIELLEMENT de retour avec ses coéquipiers (non contact)

🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/w1QlP53eyz — Marc-André Perreault (@MA_PerreaultTVA) January 12, 2023

Samuel Montembeault se retrouvera à nouveau devant le filet, car Jake Allen demeure à l’écart du jeu. Pour sa part, Mike Hoffman sautera son tour au profit de Jesse Ylonen, rappelé du Rocket de Laval, mercredi. Par ailleurs, l’instructeur-chef Martin St-Louis misera sur sept défenseurs, puisque Justin Barron sera en uniforme.

«Il n’y a rien qui motive cela, c’est juste d’essayer quelque chose, a admis le pilote après l’entraînement tenu au Centre Bell. On porte beaucoup plus notre attention sur les débuts de match. Quand on sort de la première période, c’est rare que nous ne sommes pas dans le coup.»

Questionné à propos de l’absence du vétéran Hoffman, retranché une troisième fois en quatre parties, l’entraîneur-chef souhaite qu’il comprenne bien le message transmis à son intention.

«Le rendement des joueurs nous parle. C’est là où nous en sommes, mais ça peut changer vite. Lorsqu’il ne joue pas, Hoff travaille et côté attitude, je lui lève mon chapeau. Il aura une opportunité de revenir», a déclaré St-Louis.

Le Tricolore croupit dans les bas-fonds du classement de la section Atlantique, avec une maigre récolte de 35 points. La formation montréalaise a été défaite à son dernier match et n'a remporté que deux de ses 10 derniers matchs.

De leur côté, les Predators s'amènent à Montréal après avoir été défaits par les Maple Leafs de Toronto, 2-1, la veille.

Avec 44 points, ils sont au cinquième échelon du classement de la section Centrale, un point devant l'Avalanche du Colorado, sixième, et à un point des Blues de St. Louis, quatrièmes.