Tout savoir sur le pickleball, qui connait une ascension fulgurante

Né d’une fusion d’éléments tirés du tennis du badminton et du ping-pong, le pickleball est le sport qui connaît la plus grande montée en popularité aux États-Unis.

Il comptait plus de 4,8 millions d’adeptes américains en 2022, en hausse de 40% par rapport à 2020 selon une enquête de la Sports & Fitness Industry Association.

Le sport intéresse également de plus en plus de personnes au Québec ce qui fait en sorte que plusieurs municipalités ont adapté leurs terrains de tennis ou mis en place des surfaces dédiées pour la pratique de ce sport au cours des dernières années.

En double ou en simple, il est moins exigeant pour les muscles et les articulations que d’autres sports de raquettes et mise davantage sur les réflexes et la précision des coups que sur le cardio.

Fonctionnement

Comme au tennis, l’objectif du pickleball est d’envoyer la balle dans l’aire de jeu de l’adversaire sans que celui-ci puisse la retourner.

Ce sport se joue sur une surface de jeu ayant des dimensions similaires à un terrain de badminton avec un filet un peu moins haut que celui du tennis.

AFP

La balle est trouée en plastique, similaire à celle utilisée pour le hockey cosom et les raquettes ressemblent à celles du ping-pong, mais en plus grand.

Une zone de non-volée d’un peu plus de deux mètres est présente de chaque côté du filet dans laquelle les joueurs doivent laisser la balle rebondir avant de la frapper.

AFP

Les services se font en diagonale, et les deux premiers coups d’un échange doivent impérativement être fait après avoir laissé la balle faire un bond.

Les points sont comptés uniquement lorsqu’ils sont faits en ayant possession du service.

Le premier joueur ou le premier duo qui marque 11 points en maintenant deux points d’écart obtient la victoire.

Histoire

Le pickleball a été inventé en 1965 par trois pères de Seattle qui désiraient créer une nouvelle activité pour leurs enfants blasés de leurs jeux habituels.

D’année en année, de plus en plus d’adeptes s’y sont adonnés aux États-Unis et au Canada, mais également dans plusieurs pays européens et asiatiques.

AFP

Au Québec, un couple formé de Marcel Lemieux et Louise Barette est crédité par la Fédération québécoise de pickleball comme étant les pionniers de ce sport duquel ils font la promotion depuis 2008.

Ligue professionnelle

Devant la popularité de ce sport, une ligue professionnelle de 24 équipes a vu le jour aux États-Unis.

Les équipes de la Major Pickleball League sont composées de deux hommes et deux femmes qui compétitionnent dans deux divisions.

Le premier événement de sa saison 2023 aura lieu à Mesa en Arizona du 26 au 9 janvier.