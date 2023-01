Troisième lien: l’étude d’opportunité sera rendue publique «prochainement», dit Drainville

La fameuse étude d’opportunité sur le troisième lien entre Québec et Lévis sera rendue publique bientôt, a annoncé Bernard Drainville, qui s’est encore une fois porté à la défense de la pertinence du projet.

C’est la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, qui «va rendre publiques les études d’opportunités prochainement», a expliqué M. Drainville lors d’une mêlée de presse à Lévis, jeudi matin.

Plus précisément, ces études devraient être dévoilées au début de l’année 2023, selon le cabinet de la ministre Guilbault.

En septembre dernier, le premier ministre François Legault avait admis qu’aucune étude n’avait été réalisée à propos de son projet de tunnel à quatre voies reliant les centres-villes de Québec et de Lévis. M. Legault avait alors exprimé le souhait que des études soient menées à terme «dans la prochaine année».

Bernard Drainville, qui est ministre responsable de Chaudière-Appalaches a également confirmé qu’une rencontre entre lui, Geneviève Guilbault, et le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, devrait bientôt avoir lieu pour discuter du dossier du troisième lien. «Jonatan et moi désirons que Geneviève nous dise où le dossier en est», a-t-il dit.

Congestion

Le député de Lévis a aussi réaffirmé la pertinence du projet de tunnel entre Québec et Lévis, en soulignant que le problème de congestion sur les ponts est bien réel, contrairement à ce qu’a suggéré Infoman dans son émission de fin d’année.

«Les gens qui prennent le pont soir et matin, il y a des matins que c’est très, très lent, a dit M. Drainville D’ailleurs, la réaction au reportage d’Infoman était très parlante (...). Moi les réactions que j’ai eues à la suite de ce reportage-là, c’est : ‘’il se fout de notre gueule. Il devrait venir vivre chez nous et les prendre souvent, et les prendre surtout pendant l’heure de pointe, et il verrait que la circulation est de plus en plus lourde’’.»

Illustration courtoisie

«C’est sûr que si tu vas sur les ponts à 8h30, effectivement il n’y en a plus de trafic. C’est facile de se promener sur le pont et de dire qu’il n’y a pas de trafic», a-t-il ajouté.

Enfin, interrogé sur l’état actuel du pont de Québec, Bernard Drainville a interpelé les élus fédéraux. «Ça serait une bonne idée que quelqu’un s’occupe du pont de Québec et que les ministres fédéraux nous disent ce qu’ils ont l’intention de faire pour l’entretenir et qu’ils respectent l’engagement qu’ils ont pris», a-t-il lancé.

Étalement urbain

Lassé d’entendre des critiques selon lui injustifiées à l’endroit de sa ville, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a pour sa part affirmé qu’il n’y a pas de problème d’étalement urbain sur le territoire de sa municipalité.

«Depuis que je suis maire, on n’a fait aucun empiètement en zone agricole», a-t-il martelé, en ajoutant que les promoteurs sont bien avisés.

M. Lehouillier soutient qu’il a «une vision de l’étalement urbain» qui en serait une de «densification». «On ne s’en va pas dans le champ à Lévis, on densifie!» a-t-il dit.

Le maire de Lévis participera bientôt à un débat avec le député solidaire de Taschereau, Étienne Grandmont, sur la question de l’étalement urbain et le projet de troisième lien. En décembre, M. Lehouillier avait invité M. Grandmont à débattre avec lui, peu après que l’élu solidaire l’avait taxé de préférer les autoroutes au transport en commun.