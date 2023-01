Un homme gravement blessé après une explosion à St. Catharines en Ontario

Une personne est hospitalisée avec d’importantes brûlures et des maisons ainsi que des entreprises ont été évacuées à la suite d'une explosion survenue dans un immeuble industriel du nord de la ville de St. Catharines, en Ontario, tôt jeudi matin.

L’incendie s'est déclaré un peu après 6h30 au 20 rue Keefer. Il s’agirait de l’entreprise Sonix, qui offre des services de gestion de déchets.

Selon un communiqué transmis par la Ville, un homme a été gravement brûlé et transporté à l'hôpital.

En raison de la fumée, plusieurs maisons et entreprises à proximité ont été évacuées par mesure de précaution. Les autorités demandent aussi aux résidents qui vivent à l'extérieur des secteurs de Blossom, de Parkside et de Moes de se mettre à l’abri et de garder leurs portes et fenêtres fermées afin de se protéger.