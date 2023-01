Un octogénaire est porté disparu à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal sollicite l'aide de la population pour retrouver un octogénaire porté disparu.

Félicien Laforce, 81 ans, est porté disparu depuis le 11 janvier. Il se déplacerait à pied et en transport en commun, et semblerait souffrir de troubles cognitifs. Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Il pourrait fréquenter l’Île de Montréal, le secteur de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ainsi que le secteur de Longueuil. Il aimerait se promener dans les grands parcs et espaces verts.

M. Laforce a la peau blanche, mesure environ 1,71 mètres et pèse 76,6 kg. Il a les cheveux gris, les yeux bleus et s’exprime en français.