Une couverture ambulancière qui inquiète à Sherbrooke

Le manque d’ambulances sur le territoire de la Ville de Sherbrooke décrié par le Syndicat des paramédics de l’Estrie (SPEC) pourrait entrainer des délais importants, une situation jugée préoccupante par la mairesse de la municipalité, Évelyne Beaudin, et la députée solidaire de la région, Christine Labrie.

Dans une sortie publique, le président du SPEC, Samuel Côté, a avancé que le nombre d’ambulances en service chaque jour est insuffisant pour bien desservir la grande région de Sherbrooke. Il a demandé au CIUSSS de l’Estrie-CHUS de remettre en service de façon permanente les trois véhicules ambulanciers qui ont été retirés en octobre dernier.

«Depuis, les délais d’intervention augmentent sans cesse. C’est dangereux pour la vie des gens. Dans certaines situations, chaque minute compte et c’est dans ces cas-là que ça devient de plus en plus dangereux», a-t-il mentionné.

Samuel Côté a également déploré le fait que des ambulanciers doivent rester aux urgences pendant plusieurs heures avec leur patient en attendant qu’ils soient pris en charge par le personnel médical.

«Pendant ce temps-là ils ne répondent pas aux appels sur le terrain. On suggère qu’un paramédic soit affecté à la surveillance des patients dans les urgences, comme ça se fait en Ontario par exemple», a ajouté le président du SPEC.

Du côté de la Ville, l’attaché de presse du cabinet de la mairesse a indiqué que «[Mme Beaudin] est évidemment préoccupée», un sentiment partagé par la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie.

«C’est très inquiétant qu’on nous dise qu’il manque d’ambulance sur le territoire de Sherbrooke pour répondre aux gens dans un délai raisonnable. C’est inquiétant pour tout le monde dans la région. Je suis en train de faire des vérifications auprès du CIUSSS pour voir si c’est vraiment une décision budgétaire, parce que si c’est le cas ce n’est pas quelque chose qu’on peut accepter», a-t-elle précisé.

La direction se veut rassurante

La directrice générale d’Ambulance de l’Estrie, Marie-Claude Boulanger, a tenu à rassurer la population. «Sur le territoire de Sherbrooke, je peux vous dire que nous avons les effectifs nécessaires pour rendre le service qu’on attend de nous et non. La situation n’est pas dangereuse», a-t-elle dit.

Mme Boulanger a toutefois soutenu que le retour de façon permanente des trois ambulances faciliterait la gestion de l’organisation. «Chaque jour ce sont entre 2 et 4 ambulances que le CIUSSS nous demande d’ajouter pour répondre aux besoins. Donc nous avons le personnel suffisant, mais oui on aurait avantage à pérenniser ses équipes», a-t-elle expliqué.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a refusé la demande d’entrevue de TVA Nouvelles. «Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS tient à rassurer la population à l’égard de la desserte ambulancière du territoire de Sherbrooke (...) Nous assurons une vigilance en continu sur la qualité du service, le temps d’arrivée d’une ambulance sur les lieux d’un appel est stable ou est moindre. Ces résultats démontrent que nous avons les effectifs et les équipements nécessaires pour bien répondre aux besoins de la population», a-t-on déclaré dans un courriel.