Vaches en cavale: des bêtes jamais retrouvées?

Le maire de Saint-Sévère, en Mauricie, pose un regard critique sur l'opération de capture des vaches en cavales sur son territoire en raison du manque de communication, du sentiment d'exclusion et le risque que des bêtes décédées soient oubliées après la vaste opération.

Tous les équipements ont été retirés. Un signe que toutes les vaches en cavale ont retrouvé le bercail. Les dernières fugitives ont été capturées le weekend dernier.

Pourtant, à Saint-Sévère, on doutait encore. Le maire tenait absolument à s'assurer qu'aucun doute ne subsiste.

«C'est là qu'on a demandé à l'UPA d'étirer pendant trois jours pour être bien sûrs qu'il n'y a aucun animal vivant qui se promène dans les bois encore», a expliqué le maire, Jean-Yves St-Arnaud, affirmant qu'aucune bête n'a été repérée depuis.

Le premier magistrat s'inquiète toutefois que quelques-unes soient décédées et jamais retournées à leur propriétaire. Selon les décomptes de la municipalité, il pourrait manquer un veau et deux vaches, mais les détails sont incertains.

«Maintenant, est-ce qu'elles se sont ramassées dans le fond d'un congélateur pour une, l'autre c'est une carcasse qu'on a vue dans les bois», a-t-il souligné.

Après avoir fait le décompte avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), le propriétaire des vaches et producteur laitier, Pierre Lapointe, recense 29 bêtes, et une seule qui manque à l'appel. Elle aurait été victime d'un accident avec une automobile bien avant l'opération.

«Il ne m'en manquerait pas, sauf une. Je regarde mes animaux, ils n'ont pas de pis», a soutenu le propriétaire, qui estime ainsi avoir retrouvé tous ses veaux.

Pour la municipalité, le tout s'est terminé sur une note un peu plus amère. M. St-Arnaud dénonce un manque de communication avec le MAPAQ et a même senti son personnel exclu de l'opération.

«Au début il y avait une très, très grande collaboration. Et un moment donné, nous, on s'est sentis comme exclus parce qu'ils ont créé un deuxième groupe pour se parler au niveau technique», a raconté le maire.

Au départ une discussion sur Messenger incluait tous les intervenants pour suivre le fils des événements et planifier la suite des opérations. Ensuite, «les communications ont été restreintes», dit-il.

Le cabinet du ministre Lamontagne explique avoir appris la nouvelle le 23 novembre dans les médias, et a rapidement cherché à comprendre l'état des lieux.

«Une ligne directe de communication a été ouverte entre la Ville et le cabinet. Le ministre Lamontagne a d’ailleurs pu s’entretenir avec le maire de St-Sévère entourant le déroulement des opérations en cours de route.»

Quelques jours plus tard, le 27 novembre, l'UPA de la Mauricie a été chargée de l'opération de capture et des communications publiques, et que le ministère contribuerait au niveau technique et logistique.

«Ce n'est pas qu'on a mis de côté ou quoi que ce soit», a assuré le président de l'UPA-Mauricie, Martin Marcouiller.

Il a poursuivi en disant que certaines opérations ont été planifiées discrètement pour éviter des fuites médiatiques et que des citoyens viennent se mêler de la partie. «S'il avait fallu qu'il y ait en plus des citoyens ou autres qui viennent, ça aurait juste compliqué les opérations. Donc, quand était le moment des captures, oui on gardait ça secret.»

Seulement pour les employés du ministère, ce sont plus de 200 heures qui ont été consacrées à l’opération. Le cabinet du ministre a ajouté que la situation était très exceptionnelle, et a planifié un post-mortem pour en tirer des leçons et des apprentissages.

La municipalité de Saint-Sévère pourra enfin reprendre son souffle, et consacrer de l'énergie ailleurs que dans ce dossier après y avoir travaillé sept jours sur sept, durant 45 jours. Le maire estime que la facture s'élève à environ 20 000$ pour la municipalité, et qu'elle sera envoyée directement au ministère.

Pour le propriétaire, tout ce qui compte, c'est que son bétail est de retour, et il s'assure maintenant de fermer la porte de la grange à double tour.