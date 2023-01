Violente explosion: il a tout fait pour tenter de sauver une femme coincée dans les débris

Un citoyen de Saint-Roch-de-l’Achigan, dans Lanaudière, a tout fait pour tenter de secourir, en vain, une femme coincée sous les débris après l’explosion dans une entreprise de distribution de propane.

La belle-mère de l’homme, Suzanne Lafortune, a raconté son intervention héroïque.

«Il a vu une femme qui avait des débris sur elle, avec l’incendie. Il a essayé de la sortir, il a tout fait son possible, mais ça continuait à tomber, il n’a pas pu et il y avait aussi du propane alors on entendait les bonbonnes qui explosaient», dit-elle.

La femme admet que son gendre est ébranlé par les événements.

«Mon gendre a été le premier sur les lieux, lui, il est encore plus secoué que moi parce qu’il a tenté de sauver quelqu’un, mais il n’a pas été capable», témoigne-t-elle.

«En un instant»

L’explosion dévastatrice et l’incendie qui s’en est suivi se sont produits très rapidement, selon la femme qui est une voisine de l’entreprise.

«L’explosion est survenue à l’intérieur de la bâtisse. Alors le toit a été soufflé, les fenêtres, les portes, tout s’est fait en un instant, très, très rapidement», affirme Mme Lafortune.

Les quelques braves qui ont tenté d’intervenir ont eu peu de temps pour agir.

«Ceux qui ont pu faire quelque chose ont essayé, mais il n’y a rien à faire», déplore la femme, qui confie que son gendre est «très émotif».

«Il s’en veut de ne pas avoir réussi», dit-elle.