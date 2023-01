Denis Lévesque revient au petit écran avec une série qui retrace l’histoire de LCN, chaîne d’information en continu qui célébrera ses 25 ans cette année.

• À lire aussi: Guy Turcotte : une photo qui la hante encore aujourd’hui

• À lire aussi: «J’ai été menacé de me faire mettre une balle dans la tête»

• À lire aussi: Régis Labeaume raconte sa pire gaffe comme maire

Le cirque au Québec a énormément évolué au cours des dernières années et contribue maintenant à la fierté de la société québécoise.

Il est devenu un élément du patrimoine culturel québécois mondialement reconnu.

Tout cela n’aurait pas été possible sans le succès retentissant du Cirque du Soleil, projet ambitieux et avant-gardiste, des gens d’ici qui s’est transformé en empire charmant plus de 200 millions de téléspectateurs.

Cette semaine, Denis Lévesque rencontre le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté.

***Voyez l’émission complète dans la vidéo ci-dessus.***