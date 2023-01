Destruction du Bol d’Or: les sanctions au Cégep Beauce-Appalaches allégées

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a réduit vendredi les sanctions à l’équipe de football des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, dans la foulée de la destruction du trophée du Bol d’or en novembre dernier.

L’institution avait porté en appel la décision de la fédération à la mi-décembre. Trois arbitres indépendants se sont réunis plus tôt cette semaine et ont retiré les pénalités sportives du lot de sanctions.

La formation collégiale a ainsi retrouvé le droit de participer aux éliminatoires et au match de championnat de la prochaine saison. Elle grimpera par le fait même en division 2 en raison de ses performances des deux dernières années.

«Nous sommes satisfaits de pouvoir enfin mettre un point final à cet événement regrettable. Nous souhaitons laisser derrière nous un événement malheureux et nous désirons aller de l’avant et relever les défis qui nous attendent. La promotion en division 2 et l’accès aux séries permettront aux dirigeants de notre équipe de football de bien préparer la saison 2023, notamment en ce qui a trait au recrutement de nouveaux joueurs», a indiqué en conférence de presse la directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches, Caroline Bouchard.

Le Cégep devra toujours s’acquitter des frais de réparation du trophée, qui a été sévèrement endommagé par des joueurs après la victoire, selon ce qu’ont montré diverses photos et vidéos sur les réseaux sociaux. L’établissement devra également payer une amende de 10 000 $.

Puisque le RSEQ n’a pas été en mesure de cibler de joueur en particulier, tous les membres des Condors, y compris le personnel d’entraîneurs, devront se soumettre à un cours d’éthique proposé par le Réseau d’ici le mois de juin.

Une probation de deux ans accompagne également les sanctions, de sorte que les récents événements seront tenus en compte en cas de nouvel incident impliquant le Cégep Beauce-Appalaches dans un futur proche.