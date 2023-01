Essor d'armes à feu «fantômes»: un danger selon des experts

Les corps de police canadiens ont saisi l’an dernier une centaine d’armes artisanales intraçables, fabriquées à l'aide d'imprimantes 3D: un danger croissant selon les experts.

De plus en plus accessibles, « ces armes sont imprimées par des imprimantes 3D et des machines qu’on peut programmer, » a expliqué au micro de Richard Martineau, Francis Langlois, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand et spécialiste du trafic des armes à feu aux États-Unis et au Canada.

On les appelle « armes fantômes », car ces armes à feu ne sont pas identifiables étant donné qu’elles n’ont pas de numéro de série. Distribuées en Europe et en Amérique du Nord, elles sont fabriquées artisanalement et vendues en ligne.

Selon M. Langlois, certaines de ces armes sont 100% imprimées en plastique et sont plus fragiles, mais il existe aussi et des armes hybrides qui sont constituées de pièces en plastique imprimées et d’autres morceaux en métal, qu’on peut se procurer légalement ou fabriquer soi-même.

Ces armes hybrides pourraient être aussi létales et dangereuses que des armes fabriquées en usine.

Il y aurait une panoplie de modèles semi-automatiques ou automatiques accessibles en ligne «assez facilement», a rapporté le spécialiste.

Comment lutter contre ce trafic

Pour lutter contre ce trafic, il faudrait étendre la définition de ce qu’est une arme à feu, a-t-il estimé.

Car aux yeux de la loi au Canada et aux États-Unis, on identifie une arme à feu grâce au numéro de série que l’on trouve sur la crosse.

En Europe, dans certains pays, il faut avoir un permis pour acheter certaines pièces et celles-ci disposent de leur propre numéro de série.

Bien qu’envisagée, l'interdiction de possession de logiciels ou de plans permettant de fabriquer des armes grâce à une imprimante 3D reste difficilement applicable sans contrôle «staliniens», selon M.Langlois

Ce marché demeure cependant minoritaire par rapport aux armes classiques qui circulent légalement et illégalement.

Selon Médéric Mazel, fondateur de Web 3D Printing, d’ici une trentaine d'années, tout le monde aura une imprimante 3D à la maison, et donc, un accès plus facile à la fabrication d'armes à la maison.

L’entreprise fabrique des pièces d’industries et des produits divers pour des particuliers, mais elle refuse d’imprimer des armes à feu - même si elle en a déjà eu la demande.

«En cinq ans d’existence on a dû avoir cinq demandes», a affirmé M. Mazel.

À son avis, une personne qui veut imprimer une arme à feu va s'acheter une imprimante 3D au lieu de faire appel à une entreprise.

La loi cependant n'interdit pas de produire des crosses ou des silencieux.