Les consultations concernant l’avenir du régime des rentes du Québec qui débuteront en février inquiètent les gens à l’aube de prendre leur retraite.

Selon le projet de consultation dont TVA Nouvelles vous a déjà parlé, des modifications au régime pourraient empêcher les ainés de recevoir des prestations à partir de 60 ans.

L’âge des premiers retraits du RRQ serait fixé à 62 ans, et il pourrait même être repoussé au fil des années.

Si le Régime va bien, les modifications sont plutôt envisagées afin «d’assurer la sécurité financière des Québécois pour leur retraite», indiquait Jean-François Therrien, actuaire en chef du Régime des rentes du Québec en décembre dernier.

Si le débat sur les retraites fait rage en France, Mathieu Bock-Côté souligne à l’émission La Joute que ce débat ne risque pas d’être aussi corsé au Québec.

Une opinion qui n’est absolument pas partagée par l’analyste politique Elsie Lefebvre.

«Je ne pense pas que ça va passer comme une lettre à la poste! Oui on vit plus vieux et on travaille plus tard, mais ce n’est pas tout le monde. Oui le travail c’est bien, mais si on travaille jusqu’à 68 ans et on meurt à 73... On n’a plus de vie non plus», explique-t-elle à l’émission en défendant le droit de profiter d’une retraite bien méritée.

Il faut aider les bas salariés

Stéphane Bédard lui se souvient que c’est sa génération qui a payé pour les déficits passés et la bonne santé actuelle du régime.

«On s’est rendu compte qu’on s’en allait dans le mur! Par chance, les politiciens à l’époque n’ont pas attendu le mur [comme en France]. On a décidé de faire plus payer ceux qui n’avaient pas assez payé. Les gens de ma génération ont payé plus pour un régime qui en vaut moins», rappelle Stéphane Bédard.

Selon lui, il n’y a pas de grands débats à y avoir : le Régime pénalise ceux qui prennent leur retraite plus vite. Il croit toutefois que les Québécois devraient être plus vigilants face à leurs épargnes pour la retraite qui aujourd’hui dure beaucoup plus longtemps en raison de l’espérance de vie.

«Comment on peut les inciter à économiser avec des moyens fiscaux intéressants pour les gens qui ont de bas revenus? [...] Les REER quand tu as des bas revenus, ce n’est presque pas intéressant», relève-t-il.

Mathieu Bock-Côté va encore plus loin dans la réflexion en dénonçant le fait que plusieurs voient le travail comme une immense corvée, et que la retraite leur permet enfin d’être libres.

«Le travail c’est un moyen d’être maître de sa vie, de s’émanciper, de faire vivre sa famille. De penser que la vraie liberté seront les 5-6-7 années après la retraite... Je trouve qu’il y a quelque chose là-dedans d’un peu triste!»

