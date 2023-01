Immigration Canada: la situation d’une famille menacée d’expulsion demeure précaire

La situation demeure précaire pour une famille d’origine française installée au Québec depuis 2 ans, menacée d’expulsion par Immigration Canada, qui a fourni des explications vendredi.

Immigration Canada a expliqué à TVA Nouvelles que la famille n’a pas fait sa demande d’immigration correctement, et n’a pas fourni d’évaluation d’impact sur le marché du travail (EIMT).

Selon la famille, Immigration Canada n’a jamais demandé ce document lorsqu’elle a présenté sa demande.

Rappelons que le permis de travail du couple, Aurélie Martin et Flavien Di Virgilio, arrivait à échéance au mois d’octobre. Ils ont placé une demande de renouvellement au mois d’août, mais le 6 janvier, celle-ci leur a été refusée, ce qui a mis fin à leur droit de travailler au Canada.

On leur donne 90 jours pour régulariser leur statut. Or, les documents dont a besoin la famille afin de régulariser sa demande nécessitent du temps pour être obtenus, parfois jusqu’à six mois.

La famille a rencontré jeudi un membre du bureau de leur députée fédérale, Sherry Romanado, députée libérale de la circonscription de Longueuil—Charles-LeMoyne.

«Elle va essayer de faire ce qu’elle peut, mais c’est pas gagné. Ce qu’on veut, c’est les 12 mois. Douze mois de plus, voilà, avec le permis de travailler, parce que ça permettrait à mon employeur de mettre les démarches en routes», explique Aurélie Martin en entrevue à TVA Nouvelles.

La famille se laisse jusqu’à vendredi prochain pour obtenir un débouché, sans quoi elle fera ses bagages à contrecœur.