La vaccination de masse est-elle toujours nécessaire?

Près de trois ans après le début de la pandémie de COVID-19, est-il toujours nécessaire de vacciner la population générale afin de les prémunir contre le coronavirus? Voici l’avis d’un expert.

«Les gens de 65 ans en relativement bonne santé qui n’ont pas de cancer, qui ne sont pas dialysés ou qui n’ont pas de maladie sévère, s’ils ont reçu 3 doses ou 2 doses et eu la COVID, leur chance d’être hospitalisés et de faire une maladie sévère est très faible. Ils n’ont plus besoin de dose supplémentaire à cette étape-ci pour les protéger contre la maladie sévère», explique Karl Weiss, microbiologiste-infectiologue à l'Hôpital général juif de Montréal.

Le spécialiste ajoute qu’il «faut réserver les doses annuelles aux gens plus à risque».

Dr Weiss rappelle l’importance de la vaccination. «La campagne d’immunisation a réussi, la protection contre la maladie sévère est présente et elle va probablement être d’une longue durée pour une grande partie de la population en santé. Les gens malades on va ajuster [la vaccination]», précise-t-il.

