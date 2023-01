La WTA pourrait quitter Granby

Le retour en 2023 du volet féminin des Championnats Banque Nationale de Granby serait plutôt incertain en raison des coûts de l’édition de l’année dernière et des améliorations demandées par la WTA.

Le Tennis Saint-Luc a accueilli les joueurs et les joueurs professionnels pour des épreuves de la catégorie 250 de la WTA et une étape du circuit Challenger de l’ATP, du 20 au 28 août dernier. Tennis Canada et la Ville de Granby aimeraient poursuivre leur collaboration, mais rien n’est certain à l’heure actuelle.

«C’est notre deuxième plus gros tournoi au Canada, donc c’est sûr que c’est ce que je souhaite. J’aimerais ça qu’on puisse l’organiser, mais je ne forcerais pas la main de personne», a lancé à TVA Nouvelles le directeur des événements professionnels et nationaux au Québec pour Tennis Canada, Richard Quirion.

La WTA souhaite que des améliorations soient faites au site, puisque le tournoi est populaire. On parle, entre autres, d’améliorer l’éclairage du terrain, rafraichir le chalet de services, dont les salles de bains, et ajouter des estrades.

L’aide des gouvernements pourrait être demandée, et Granby pourrait aussi débloquer des fonds.

«On va regarder quels sont les investissements nécessaires, quels sont les fonds demandés, et s’il y a besoin d’avoir de gros investissements, on va solliciter les différents paliers de gouvernement pour aller de l’avant», a souligné la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

La ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, n'a pas commenté cette possibilité et a plutôt référé TVA Nouvelles à l'organisme Sport Canada. Le député provincial de Granby et ministre responsable de l’Estrie, François Bonnardel, lui, assure qu'il soutient les Championnats Banque Nationale depuis plusieurs années.

«Je suis un grand amateur de la coupe Banque Nationale de Granby depuis de nombreuses années maintenant. Je suis bien au fait de ce qui se discute présentement en lien avec le temps et les investissements nécessaires pour maintenir la compétition dans sa forme actuelle. Si jamais la Ville sent le besoin de venir en discuter avec moi pour évaluer les différentes options possibles, ma porte sera toujours ouverte. Mais pour l'heure, je laisse la Ville et le comité organisateur se concerter pour bien évaluer les besoins et les ressources nécessaires pour pérenniser ce bel événement pour la ville et la région», a-t-il expliqué dans une réponse écrite fournie à TVA Nouvelles.

Tous s’entendent pour dire que le tournoi a été une réussite en 2022, mais avec l'arrivée des joueuses de plus haut calibre, organiser l’événement est devenu une tâche plus fastidieuse et éreintante.

Les Championnats Banque Nationale sont de retour au calendrier, du 20 au 26 août prochain, et Tennis Canada est confiant qu'une entente sera bientôt conclue entre les différents organisateurs de l'événement.