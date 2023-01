Le prince Harry a-t-il eu une relation avec Cameron Diaz?

Le prince Harry a démenti les rumeurs selon lesquelles lui et Cameron Diaz seraient sortis ensemble.

• À lire aussi: Le prince Harry dément s’être vanté d'avoir tué 25 personnes en Afghanistan

• À lire aussi: La popularité du prince Harry est à son plus bas

• À lire aussi: Les grandes révélations de l’entrevue télévisée du prince Harry

Dans sa nouvelle autobiographie, Le Suppléant, le duc de Sussex a pris pour cible les articles suggérant qu'il avait été très proche de l'actrice de Charlie's Angels dans la vingtaine.

«Ils (la presse) ont déterré toutes les relations que j'avais eues, toutes les filles avec qui j'avais été vu, ont tout mis dans un mixeur, ont embauché des ''experts'', ou plutôt des charlatans, pour essayer de donner un sens à tout ça, a-t-il écrit, faisant référence à l'accent mis par les médias sur sa vie sexuelle dans la vingtaine. Des livres sur moi ont plongé dans ma vie amoureuse, se concentrant sur chaque échec romantique et sur les ratés de peu. »

Le prince de 38 ans a ensuite abordé des articles spécifiques affirmant que lui et l'actrice hollywoodienne s'étaient rencontrés à plusieurs reprises dans une salle de sport londonienne.

«Il me semble me souvenir d'un article détaillant mon flirt avec Cameron Diaz. ''Harry ne se voyait tout simplement pas avec elle", a rapporté l'auteur. En effet, je ne pouvais pas me voir avec elle, puisque nous ne nous étions jamais rencontrés. Je n'étais jamais à moins de 50 mètres de Mme Diaz, une preuve supplémentaire que si vous aimez lire des co**eries pures, alors les biographies royales sont faites pour vous.»

Le fils du roi Charles III est maintenant marié à l'ancienne actrice de Suits, Meghan, duchesse de Sussex, tandis que Cameron Diaz est mariée au rockeur de Good Charlotte, Benji Madden.

Le Suppléant est sorti mardi.