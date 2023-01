Plus de 13 400 signalements de bornes défectueuses en quatre mois à la STM

Le syndicat de la Société de Transport de Montréal a dénoncé les délais dans la réparation de bornes de paiement dans les autobus au moment où l’entreprise publique doit couper dans ses services.

«Les retards dans les réparations sont de plus en plus fréquents et les conséquences financières sont énormes», a déploré vendredi par communiqué Pino Tagliaferri, président du Syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes.

Au total, 13 483 défectuosités reliées aux bornes et valideurs de billets ont été rapportées par les chauffeurs d’autobus entre le 22 septembre 2022 et le 8 janvier 2023, ce qui équivaut à 124 bornes défectueuses par jour en moyenne.

«La STM se prive volontairement de revenus, ce qui est inacceptable. La situation actuelle est le résultat des lacunes dans la gestion quotidienne de la STM», a ajouté Pino Tagliaferri.

La semaine dernière, l’entreprise publique qui régit le transport en commun sur l’ensemble de l’île de Montréal a annoncé qu’elle coupera son service d’autobus «10 minutes max» pour adapter son service à l’achalandage.

Il faut cependant savoir que le nombre de signalements dépasse souvent le nombre de valideurs défectueux puisqu’il arrive que plus d’un chauffeur fasse un signalement pour le même bus, a indiqué la STM dans un courriel envoyé à l’Agence QMI.

«L’enjeu affectant les valideurs de bus devrait être résolu dans les prochains jours. Le retard dans l’entretien de ces équipements est limité à deux centres de transport [...] À ces centres de transport, les clés valideurs nécessaires au dépannage des systèmes de perception des titres de transport n’étaient plus fonctionnelles», a pour sa part précisé Renaud Martel-Théorêt, conseiller en relations publiques pour le STM.

Les clés étant reçues, la situation devrait se résorber au cours des prochains jours, a ajouté M. Martel-Théorêt.