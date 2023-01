«Je suis tanné d'avoir peur» : Julien Lacroix s'ouvre sur son retour à la vie publique

L’humoriste déchu Julien Lacroix a confirmé en entrevue à l’émission «Le monde à l’envers» son désir de faire un retour prochainement sur les planches.

Face à Stéphan Bureau, il a affirmé être «tanné d’avoir peur pour sa sécurité et de parler», et qu’il souhait recommencer à travailler, plus de deux ans après des allégations d’inconduites sexuelles qui pèsent contre lui.

«J’avais peur de remonter sur scène, j’avais peur de faire mon métier, puis c’est pourquoi je suis assis ici», a-t-il lancé à l’animateur.

Il a toutefois souligné qu’il croyait impossible un retour à sa vie d’avant.

«Pour certaines raisons, tant mieux», a-t-il ajouté.

Julien Lacroix a profité de la tribune qui lui était offerte pour se questionner sur l’intérêt public de la médiatisation de son affaire.

«En quoi c’était d’intérêt public? Ça n’avait aucun lien avec mon travail», a-t-il affirmé.

En revisitant plusieurs événements, il estime avoir franchi la ligne à quelques reprises, mais souligne que les notions de consentement étaient parfois différentes à une autre époque.

Il a terminé l’entrevue en souhaitant que la société continue de réfléchir à ce que des dénonciations publiques peuvent avoir comme impacts sur la vie des différentes personnes.

Rappelons que l’humoriste a quitté la vie publique en juillet 2020 à la suite d’allégations de violences sexuelles perpétrées à l’endroit de neuf femmes qui l’ont dénoncé dans une enquête du quotidien «Le Devoir».

L’humoriste avait ensuite tenté de revenir dans la sphère médiatique à plusieurs reprises et sous différentes approches. Il a notamment essayé d’y aller d’une première prise de parole publique sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il suivait «un processus thérapeutique pour vaincre sa dépendance à l’alcool», puis, près de 11 mois plus tard, il a accordé une entrevue au «Devoir» dans laquelle il s’était maladroitement défendu des faits reprochés.

Après avoir annulé un premier retour sur scène cet été, l’humoriste a, peu avant Noël, commencé à se produire devant de petites salles (environ 30 places) pour l’enregistrement d’un balado, «Humour et confession», façon questions-réponses.

Peu de temps avant, un dossier controversé de «La Presse+» et du «98,5» a jeté un nouveau souffle à l’affaire, discréditant les témoignages de certaines victimes, tout en débroussaillant le passage pour le retour de l’humoriste sur les planches.