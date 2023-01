Saguenay: la pêche récréative au poisson de fond repoussée

La pêche récréative hivernale au poisson de fond dans le fjord du Saguenay a été reportée à une date ultérieure à cause des conditions météorologiques.

«Dès que les conditions de glace seront suffisamment sécuritaires pour permettre l’ouverture de la saison, nous aviserons la population», a avisé Pêches et Océans jeudi, dans un tweet.

Le problème vient des conditions de glace inégales et des prévisions météorologiques, qui ne permettent pas «d’assurer la formation et le maintien d’un couvert de glace sécuritaire», a également écrit Pêches et Océans.

La pêche demeure interdite dans cette région.