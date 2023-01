Tuée quelques semaines après avoir accouché : le meurtrier toujours recherché

Les circonstances entourant le meurtre d’une nouvelle maman à Mont Saint-Hilaire sont toujours nébuleuses, et aucun suspect n’a été arrêté pour le moment.

Selon un voisin, la femme d’origine camerounaise a été retrouvée inanimée sur place, dans la cage d’escalier de l’édifice qu’elle habitait avec son nouveau-né.

La victime de ce meurtre est Nadine Flora Alinanyinyi, une mère de famille âgée d’une trentaine d’années.

Elle aurait été lacérée de coups de couteau, son bébé est sain et sauf.

«Le plus bouleversant là-dedans, oui il y a un décès, mais c’était de voir partir hier après-midi le petit bébé», raconte en entrevue à TVA Nouvelles Christian Groleau, un voisin.

«Je crois qu’il est né en décembre. [Il vient de perdre sa mère]. Oui, ça, c’est triste», lâche l’homme émotif.

Réaction de son employeur

Nadine Flora Alinanyinyi travaillait comme préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes âgées du Groupe Maurice.

«Nous avons appris avec grande tristesse le décès de Nadine Flora Alinanyinyi, préposée aux résidents à la résidence Le Quartier Saint-Hilaire depuis 2020. Mme Alinanyinyi était reconnue comme une personne douce et travaillante et elle était fort appréciée de ses pairs et des résidents», a fait savoir son employeur par communiqué.

«Comme deux de ses collègues camerounaises, elle avait été embauchée à la résidence dans le cadre d’un programme de recrutement à l’international et était toujours employée du Groupe Maurice trois ans plus tard; une belle fierté pour notre organisation. Elle était actuellement en congé de maternité. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances aux membres de sa famille, à ses proches ainsi qu’à nos employés et résidents éprouvés par cette dure épreuve.»

Réaction de la communauté

«Évidemment c’est toujours le genre de nouvelle qu’on ne veut pas avoir parce qu’on est quand même à 14 000km de nos familles. On vient trouver une vie meilleure, mais quand on vient trouver la mort, c’est toujours une triste fin», a réagi Justin Prince Fotue Fotso, ex-président de l’Association des Camerounais et Camerounaise du Québec.

Les policiers ont rencontré plusieurs citoyens et poursuivent leur enquête. Le père du bébé qui ne vit pas avec la femme a aussi été rencontré, il fat parti des témoins.

Aucun suspect n’a été arrêté.