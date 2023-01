Un ours décide d’hiberner sous le balcon d’une résidence

Une famille du Connecticut aux États-Unis a eu la surprise de sa vie lorsqu’elle a découvert qu’un ours hibernait en dessous du balcon de sa résidence.

C’est en jouant dehors avec leur chien que Vinny Dashukewich et Olivia Unwin ont remarqué que leur animal agissait de façon étrange autour du balcon de leur maison dans la ville de Plainville, rapporte CNN.

En s’approchant, le couple, parents d’une fille de quatre ans, est tombé nez à nez avec un ours qui dormait.

«Je l'ai trouvé très gros, mais aussi très calme», raconte M. Dashukewich.

L’homme de 28 ans a partagé sa mésaventure sur TikTok dans une vidéo qui cumule plus de 15 millions de visionnements.

Ne sachant pas comment réagir, le couple a contacté le Département de l’énergie et de la protection de l’environnement du Connecticut qui leur ont conseillé d’éloigner l’ours noir en l’exposant avec du bruit, ou de le laisser hiberner jusqu’à ce qu’il parte par lui-même.

«On a décidé de le laisser vivre sa vie, continue-t-il. Du moins, tant et aussi longtemps qu'il ne dérange personne.»

Cette famille est loin d'être la seule à avoir aperçu un ours dans cet État américain dans la dernière année.

Le Département de l’énergie et de la protection de l’environnement du Connecticut rapporte que plus de 1000 ours sont présents sur son territoire et que plus de 10 000 instances de rencontre avec un ours lui ont été rapportées en 2022.