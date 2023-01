Vague de suicides autochtones: la maison Tshimishtin est un modèle sur la Côte-Nord

Dans la foulée d’une vague de suicide ayant frappé une communauté autochtone anicinape en Abitibi-Témiscamingue, un organisme modèle de la Côte-Nord pourrait servir de modèle aux Premières nations du Québec.

La maison Tshimishtin est un centre d’urgence a pour mission d’héberger ou d’accompagner les Innus de Uashat Mak Mani-Utenam aux prises avec des idées suicidaires.

Née d’une crise en 2015, quand 5 jeunes s’étaient alors enlevé la vie en l’espace de huit mois, elle semble avoir changé la donne pour la communauté autochtone à proximité de Sept-Îles.

Depuis son ouverture à l’été 2021, il n’y a eu aucun suicide dans à Uashat Mak Mani-Utenam.

«Je vois le bien-être quand ils sortent d’ici», assure l’intervenant André Vachon.

En un an et demi, 25 personnes ont été hébergées à la maison Tshimishtin en 133 nuitées et 69 interventions ont eu lieu par ses intervenants.

Malgré ses apparents succès, la maison est pourtant la seule au Québec.

«Si on peut inspirer les autres, tant mieux», souhaite André Vachon.

La maison Tshimishtin a d’ailleurs ouvert sa ligne d’urgence téléphonique aux membres des autres Premières nations du Québec.

Sa création fait suite aux recommandations de l’enquête publique du coroner Bernard Lefrançois de doter la communauté d’une ressource spécialisée et culturellement adaptée.

