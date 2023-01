Coincé sous un arbre: un sexagénaire entre la vie et la mort

Un homme se trouvait samedi entre la vie et la mort après s’être retrouvé coincé sous un arbre à Portneuf, dans la Capitale-Nationale.

La Sûreté du Québec (SQ) a reçu un appel aux alentours de 15h30 concernant une personne coincée sous un arbre dans un lot à bois.

La victime, un homme dans la soixantaine, a été transportée en centre hospitalier dans un état critique. «On craindrait pour sa vie», a fait savoir Hélène St-Pierre, porte-parole de la SQ.

Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire ont été dépêchés sur place afin d’analyser la scène et de comprendre les causes et circonstances de cet événement.