Du soutien pour le Tournoi international de Pee-Wee de Québec

Mary Gay Scanlon, élue démocrate au Congrès des États-Unis, a exprimé son soutien à l'endroit du Tournoi international de Pee-Wee de Québec pour son inclusion d’une division entièrement féminine.

«Je me lève aujourd’hui pour parler de l’importance d’encourager l’inclusion et l’équité dans le sport en mettant de l'avant les sports féminins, et pour féliciter les efforts de nos voisins du Nord qui ont promu l’inclusion et l’équité avec l’ajout d’une division entièrement féminine au Tournoi international de Pee-Wee de Québec cette année», a-t-elle déclaré.

Du 8 février au 19, la compétition accueillera 120 équipes, dont une division exclusivement composée de filles, pour la première fois en 62 ans d’histoire.

Des formations venant du Canada, des États-Unis et de l’Europe seront de la partie à cet événement présenté au Centre Vidéotron.

«Nous exprimons notre sympathie au peuple et au gouvernement canadien pour leur longue histoire d’amitié et de coopération avec le peuple et le gouvernent des États-Unis», a conclu Mme Scanlon.