Les «nepo babies», cette controverse qui secoue Hollywood

Mais quelle est donc cette nouvelle polémique qui agite la planète au point que Lily-Rose Depp, Kate Hudson, Gwyneth Paltrow et même Tom Hanks se sont exprimés sur le sujet?

Le terme «nepo babies» est une contraction de «nepotism babies», c'est-à-dire les «bébés» ou plutôt les enfants dont la carrière a bénéficié du statut des membres de leurs familles, plus précisément de leurs parents.

C’est au cours des derniers mois que le sujet est devenu une «controverse» sur les réseaux sociaux et plus précisément lorsque des internautes, fans de l’excellente série «Euphoria» ont réalisé que Maud Apatow – dont le personnage a pris de l’importance dans la saison 2 – était la fille de... Judd Apatow et de Leslie Mann. Et que dire du réalisateur de la série, Sam Levinson... fils du cinéaste Barry Levinson?

Il n’en fallait pas plus pour que le phénomène fasse rapidement boule de neige et devienne LE sujet de l’heure pour le magazine new-yorkais en ligne «Vulture» qui, il y a quelques semaines, a décidé de se livrer à une recension de tous les «nepo babies», c'est-à-dire des enfants de stars qui suivent – avec plus ou moins de succès – les traces de leurs parents.

Et lorsque Hailey Bieber – fille de Stephen Baldwin – a décidé, la semaine dernière, d’arborer un «crop top» sur lequel était inscrit «nepo baby», la controverse est repartie de plus belle, Gwyneth Paltrow – fille de Blythe Danner et Bruce Paltrow – indiquant dans un commentaire sur la publication Instagram, «je vais peut-être en avoir besoin de plusieurs.»

Les «bébés» contre-attaquent...

Car les «nepo babies» d’aujourd’hui sont les «enfants de stars» d’hier et ce sont eux qui se sont exprimés en premier sur le sujet.

«Le népotisme? Je m’en moque. Je regarde mes enfants et je me dis que nous sommes une famille de conteurs d’histoires, c’est dans notre sang. Les gens peuvent appeler cela comme ils veulent, ça ne changera rien. Et je crois d’ailleurs que le phénomène est beaucoup plus courant dans d’autres industries que le cinéma», a ainsi réagi Kate Hudson, fille de Goldie Hawn, élevée par Kurt Russell.

Jamie Lee Curtis, fille de Janet Leigh et de Tony Curtis, a saisi la balle au bond en prenant la plume sur son fil Instagram. «Je suis une actrice professionnelle depuis que j’ai 19 ans, ce qui fait de moi un “nepo baby” originel. Je n’ai jamais compris quelles qualités m’avaient valu d’être embauchée [...] La conversation actuelle sur les “nepo babies” est conçue pour diminuer, dénigrer et faire du mal», a-t-elle asséné.

Lily-Rose Depp est l’une des premières «nepo babies» à s’être exprimée avec force sur le terme rapidement devenu une insulte. Dans les pages du mensuel «Elle», l’actrice et modèle pour Chanel n’a pas mâché ses mots. «Les internautes se soucient plus de votre famille que des gens qui vous choisissent pour des rôles. Peut-être que cela permet de mettre un pied dans la porte, mais c’est tout. Après, il y a énormément de travail à faire.»

Et la jeune femme d’ajouter: «C’est un terme que j’entends bien plus souvent pour des femmes et je ne pense pas qu’il s’agisse d’une coïncidence.»

En effet. Maya Hawke? Fille d’Uma Thurman et d’Ethan Hawke. Margaret Qualley? Fille d’Andie MacDowell. Ireland Baldwin? Fille de Kim Basinger et d’Alec Baldwin. Lily Collins? Fille de Phil Collins. Zoë Kravitz? Fille de Lisa Bonet et de Lenny Kravitz. Dylan Penn? Fille de Robin Wright et de Sean Penn. Malia Obama, qui travaille au scénario une série pour Amazon? Pas besoin de réponse.

Dans un souci de parité, on entend parfois parler de Jack Quaid, fils de Dennis Quaid et Meg Ryan et bien sûr de Brooklyn Beckham, fils de Victoria et David Beckham qui, lui, ne parvient décidément pas à se construire une carrière. La semaine dernière, Tom Hanks est monté au créneau pour défendre le casting de son fils Truman Hanks à ses côtés dans «La vie selon Otto».

«Nous pratiquons ce métier depuis toujours. Nos enfants ont grandi là-dedans [...] Et si nous avions une compagnie de plomberie ou une boutique de fleuriste, toute la famille y participerait», a-t-il indiqué.

Preuve que le débat n’est pas prêt de s’éteindre, «The Rightway» est un court-métrage dont la production vient de se terminer et qui est coécrit par Owen King – fils de Stephen King – et Destry Allyn Spielberg – oui, la fille de Steven Spielberg – qui en assure aussi la réalisation. Et dans le rôle principal, on trouve Hopper Penn... fils de Robin Wright et Sean Penn.