Météo: la tempête continue de sévir

Le temps sera nuageux pour la plupart des régions du Québec samedi, et des averses de neige sont prévues sur l’ensemble de la province, alors que la tempête continue de sévir.

Dans l’ouest du Québec, nommément à Montréal, Laval, Vaudreuil, la Vallée-du Richelieu et Saint-Hyacinthe, les probabilités d’averses s’élèvent à 30% en début de journée, pour se diriger par la suite vers une alternance soleil-nuages vers la mi-journée. Les vents sont évalués à une hauteur de 15 km/h, avec un refroidissement éolien frôlant les -13. On peut s’attendre à des prévisions similaires dans les Laurentides et Lanaudière.

Même son de cloche du côté de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie, et de la Capitale-Nationale, où les probabilités d’averses de neige s’élèvent à 40%. Les vents atteindront ici une vitesse d’environ 20 km/h, avec des températures stables autour de -5, et des dégagements en milieu de journée. Pour le Centre-du-Québec, les prévisions sont sensiblement les mêmes, avec cependant une alternance soleil-nuage s’allongeant sur le milieu de la journée, et des vents légers, avec une température maximale de -4.

Le soleil se présentera un peu plus en Outaouais, où les vents atteindront les 15 km/h et avec une température de -8. Des prévisions similaires attendent l’Abitibi-Témiscamingue, avec un maximum de -15. On peut notamment prévoir des risques d’engelures pour la région. Le Nord-du-Québec verra aussi des périodes d’ensoleillement, surtout en début de journée, pour laisser place à des alternances soleil-nuage pour l’après-midi, notamment à Schefferville. Là aussi, des engelures sont à prévoir pour la région.

Le Saguenay sera quant à lui généralement nuageux, avec des vents d’ouest de 20 km/h devenant légers en mi-journée, tandis que le Lac-Saint-Jean connaîtra un dégagement. Le refroidissement éolien pour les régions est prévu pour environ -20.

Enfin, de la pluie est attendue pour les Madelinots. Les résidents des Iles-de-la-Madeleine devront faire face à de la pluie verglaçante, mais seulement pour l’après-midi. Des nappes de brouillard surviendront en fin d’après-midi. Jusqu’à 30 millimètres de pluie sont prévus.