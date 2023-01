Qui aura la garde des filles jumelles de Lisa Marie Presley, décédée jeudi d’un arrêt cardiaque ? Elles pourraient se trouver au cœur d’une bataille judiciaire entre leur père et d’autres membres de la famille, a rapporté TMZ.

• À lire aussi: Mort de Lisa Marie Presley: les théories sur sa mort vont bon train

• À lire aussi: La vie tumultueuse de Lisa Marie Presley

• À lire aussi: Décès de Lisa Marie Presley, fille unique du «King» Elvis, à 54 ans

«Ce sera une journée froide en enfer avant qu'il ne renonce à la garde de ces enfants», aurait dit une source proche de Michael Lockwood, le père de Finley et Harper, à TMZ.

WENN

Au moment de sa mort, Lisa Marie Presley avait 60% de la garde des deux ados de 14 ans, laissant Lockwood 40% de celle-ci. Selon la loi californienne, il devrait obtenir la garde de ses enfants, à moins qu’un juge détermine qu’il n’est pas un bon parent.

Toutefois, Danny Keough, le premier mari et le père des deux premiers enfants de Presley, vivait avec cette dernière ainsi qu’avec les jumelles. Il se considère comme le beau-père de Finley et Harper.

Puis, Keough et Lockwood ne sont pas en bons termes. La façon comment le divorce entre Lisa Marie Presley et Michael Lockwood s'est déroulé serait la cause des tensions. En plus de ça, il y avait également eu des accusations de consommation de drogue et d'abus d'enfants durant ce processus.

Priscilla, la mère de Lisa Marie, ainsi que Riley Keough, la demi-sœur des deux ados, pourraient également être de la partie quant à la garde.

Le juge pourrait aussi demander aux deux ados si elles ont une préférence en raison de leur âge.