Retour de «La Voix» ce dimanche à TVA: l'animateur Charles Lafortune se dévoile

À la veille de la diffusion de la nouvelle saison de «La Voix», l’animateur Charles Lafortune fait le point sur son retour à la barre de ce grand rendez-vous télévisuel familial et dévoile quelques-unes des nouveautés de cette neuvième année.

S’il est désormais un producteur fort occupé, Charles Lafortune n’a jamais pensé laisser sa place à l’animation de «La Voix». «C’est rare de participer à un grand succès qui dure aussi longtemps et qui devient une tradition, a-t-il confié en entrevue. C’est précieux. Il y a aussi quelque chose de magique de voir des gens prendre conscience de leur talent. Je ne me tanne pas des amis et des familles qui réagissent quand les chaises se tournent. J’ai cette proximité avec eux et c’est comme un "rush" de bonheur.»

La philosophie de l’émission correspond aussi à ses propres valeurs. «Célébrer le talent plutôt que la personnalité ou les stratégies, c’est important. Mon concours de chant, c’est le meilleur parce que les coachs ne voient pas les candidats quand ils les choisissent. Il y a une représentativité ethnique, musicale, générationnelle, et on continue de découvrir de nouveaux talents impressionnants.»

Si son quotidien de producteur est de prendre des décisions et de trancher, il redevient un simple animateur sur le plateau de «La Voix». «Je ne décide rien, mais je donne mon opinion sur tout, a-t-il plaisanté. J’essaie de ne pas trop être la belle-mère, mais je propose des idées. J’ai, par exemple, dit que ce n’était jamais arrivé qu’un animateur intervienne pour taper sur le bouton à la place d’un coach. Mais on m’a répondu que ça n’arrivera jamais! Je me suis essayé.»

Camaraderie

Durant les enregistrements des auditions à l’aveugle, Charles Lafortune a aussi été témoin de la grande complicité qui unit les coachs de cette nouvelle saison.

Joël Lemay / Agence QMI

«Marc part avec une longueur d’avance. Il s’est toujours bien occupé de ses candidats, il s’est vraiment impliqué. Corneille, que je pensais le plus tranquille, est très actif et il a de bons arguments. Mario Pelchat connecte avec le succès populaire et il est vraiment redoutable. C’est aussi le coach le plus émotif. Enfin, Marjo est certainement la plus instinctive. C’est la plus simple dans sa manière d’approcher les candidats.»

Une animation dynamique

Dès la première émission des auditions à l’aveugle, ce dimanche, les téléspectateurs vont constater plusieurs changements.

«Beaucoup de visuels ont été ajoutés, comme un éclairage qui accompagne le candidat qui avance sur la scène avant son audition, par exemple, ainsi qu’un système lumineux au-dessus de la scène qui tournoie avant que la chanson commence. Le décor a aussi été un peu épuré, et les musiciens sont plus présents. On va les voir davantage durant les auditions à l’aveugle.»

Le style d’animation de Charles Lafortune va aussi être différent, avec une entrevue en solo avec le candidat au départ. «Ce n’est que lorsqu’on est rendu au moment de l’audition que je vais parler avec la famille. Ça me permet de créer une ambiance différente. J’ai aussi une caméra qui vient sur moi durant l’audition et je peux commenter ce qui vient de se passer, donner mon avis ou revenir sur des commentaires d’un coach. Je vais avoir une plus grande complicité avec les spectateurs à la maison. J’aime beaucoup ça.»

La nouvelle saison de «La Voix» s'amorce ce dimanche 15 janvier, à 19 h, à TVA.