Téléphone intelligent: comment donner une qualité supérieure à vos photos?

Les photographes professionnels utilisent le format de photo RAW depuis longtemps afin d’obtenir une qualité d’image supérieure et vous le pouvez aussi.

Qu’est-ce que le format RAW ?

Le format RAW (qui signifie brut) génère plus d’informations qui peuvent être utilisées par des logiciels d’édition photo, ce qui permet une meilleure qualité d’image.

La plupart des appareils photo de téléphone intelligent capturent des images en format JPEG ou HEIC, ce qui tend à réduire la qualité et donc le nombre d’informations stockées. L’intention est d’amoindrir l’espace occupé dans votre téléphone.

Au contraire, les images RAW ne sont ni compressées ni traitées. L’inconvénient c’est que ces fichiers sont très lourds. Ils ne sont pas non plus adaptés au partage sur les médias sociaux.

Les réglages sur iPhone

Si vous possédez un iPhone 12 Pro ou plus récent avec la dernière version du système d’exploitation, vous pouvez déjà prendre vos clichés en format RAW. Pour ce faire, rendez-vous dans les réglages, puis «appareil photo» et ensuite «format». Vous pouvez également régler la résolution à 12 ou à 48 mégapixels.

Lorsque vous ouvrirez l’application Appareil photo, vous aurez désormais l’option d’activer ou non la fonction RAW.

Les réglages sur Android

Selon votre manufacturier de téléphone cellulaire, l’emplacement des réglages liés au format peut varier.

Pour les détenteurs d’un Google Pixel, supporté par Android 13, allez dans l’application Caméra et tapotez sur la flèche vers le bas située dans le coin en haut à gauche de votre écran. Ensuite, choisissez «Plus de réglages», puis, «Avancé».

Tapotez maintenant sur le bouton adjacent à RAW + JPEG. L'appareil photo capturera des images aux formats JPEG et RAW, mais il enregistrera les fichiers les plus volumineux dans un dossier RAW séparé sur l'application Google Photos.

Sur les téléphones Galaxy de Samsung, les paramètres de l'appareil photo incluent un mode Pro et des options d'image avancées pour enregistrer les images sous forme de fichiers RAW.

Dans les paramètres, allez dans «Format et options avancées» et appuyez sur le bouton pour les copies RAW.

Pour les derniers modèles de téléphones Galaxy, Samsung a également récemment publié son application gratuite pour appareil photo Expert RAW, disponible dans le Galaxy Store.

Modifiez vos fichiers RAW

Si vous avez un iPhone, vous pouvez utiliser l'application Photo d'Apple pour modifier les fichiers RAW.

Pour les téléphones Android, Google Photos offre une prise en charge «limitée» du format, mais son ancienne application de retouche photo, Snapseed, dispose d'un outil pour modifier les fichiers RAW.

L'application Snapseed, qui est gratuite et fonctionne à la fois sur Android et iOS, dispose d'un site d'assistance avec un didacticiel en ligne et une vidéo d'instructions sur YouTube pour les débutants.

- D’après les informations de The New York Times