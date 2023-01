Une radio haïtienne montréalaise risque la suspension

La radio communautaire haïtienne CPAM, aussi connue sous le nom CJWI, pourrait voir ses jours comptés si le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) décide de ne pas renouveler sa licence, en raison d’un non-respect des normes.

Le propriétaire du média, Jean Ernest Pierre, a reçu un avis d’audience pour défendre la licence de sa radio le 5 avril prochain devant le Conseil, alors qu’elle arrive à expiration le 31 août 2023.

«Le Conseil est préoccupé par la capacité et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Par conséquent, si le Conseil devait conclure, une fois de plus, que le titulaire est en non-conformité, il envisagera la possibilité de suspendre, de ne pas renouveler ou de révoquer la licence de radiodiffusion de CJWI en vertu des articles 9 et 24 de la Loi», a indiqué le CRTC dans son avis d’audience.

Il ne s’agit donc pas de la première fois que la radio ne respecte pas les critères de conformité, même si le CRTC a fini par renouveler chacune de ces demandes quatre fois.

Le Conseil reproche notamment à la radio de ne pas se soumettre aux critères de quotas de diffusion de musique d’origine canadienne, une exigence que la radio souhaitait voir modifier.

Rappelons que la radio CPAM a été créée en 2002 et est consacrée à la culture haïtienne et aux questions multiculturelles.