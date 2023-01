Après 85 ans de service, un épicier ferme ses portes

Triste nouvelle pour la communauté de Sainte-Anne-de-Bellevue, sur l'île de Montréal, alors que le seul épicier du village ferme ses portes après plus de 85 années de service.

Le Marché Richelieu était un commerce de proximité bien apprécié des résidents du secteur, alors que des clients se sont butés à des portes closes en matinée.

Pendant des décennies, l’épicerie était détenue par la famille Richard avant d’être vendue à une coopérative de la région de la Capitale-Nationale.

L’entreprise de la région de Québec a eu le malheur d’annoncer vendredi la fermeture de l’établissement. Les employés, tout comme les clients, ont appris la nouvelle via le réseau social Facebook.

«On l’a entendu par un message Facebook», s’est étonné un conseiller municipal de Sainte-Anne-de-Bellevue, Jean-Paul Cardinal. Selon lui, un manque de fonds serait à l’origine de la fermeture.

TVA Nouvelles

Rencontrés par TVA Nouvelles, des citoyens de la ville située dans l’Ouest-de-l’Île se sont dit consternés de voir cette institution mettre la clé sous la porte.

«Ça fait tellement longtemps qu’ils sont là, c’est une famille! On ne sait pas où ils vont aller. On va espérer un autre magasin à Sainte-Anne qui va rouvrir», souligne une citoyenne.

«C’est comme une bombe qui est tombée sur la ville. C’est la seule épicerie qui restait [...]», dit un autre homme.

Une tendance inquiétante

Selon des informations obtenues par Le Journal, le phénomène entourant ces fermetures est assez répandu.

En 2021, 95 municipalités au Québec ne possédaient pas de commerce de détail.

Le président de la Fédération des municipalités du Québec (FMQ) partage la crainte ressentie par plusieurs acteurs du milieu municipal.

«On a fait un choix au niveau du Québec d’occuper notre territoire. Si on veut occuper ce territoire, de plus en plus, les gens disent qu’il faut être autonome au niveau alimentaire [...] Il ne faut pas que les gens aient l’impression [...] que les services ne sont pas là», explique Jacques Demers de la FMQ.