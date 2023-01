«Avatar 2» continue d'engloutir le box-office nord-américain

«Avatar 2» poursuit sur son rythme de croisière au box-office nord-américain en se plaçant en tête de gondole pour la cinquième semaine consécutive avec 31 millions de dollars de recettes, selon les chiffres provisoires dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

La suite très attendue du blockbuster de science-fiction de 2009, qui se déroule plus d'une décennie après les événements du premier film et dans un espace aquatique, a accumulé plus d'1,3 milliard de dollars à l'échelle mondiale.

Il est suivi par un film d'horreur qui maintient son deuxième rang pour sa deuxième semaine dans les salles obscures: le thriller «M3GAN» repart ce week-end avec 18 millions de dollars après un démarrage bien au-delà des attentes des analystes.

«M3GAN» raconte l'histoire d'un robot humanoïde effrayant conçu - mais manifestement pas très fiable - pour être le compagnon idéal d'une jeune orpheline.

«Le Chat potté 2: la dernière quête», se place à la troisième place du podium avec 13 millions de dollars de recettes pour son quatrième week-end en salles. Dans ce film pour enfants tiré de l'univers de la saga «Shrek», le félin se lance dans une aventure épique pour restaurer ses neuf vies.

En quatrième, on retrouve «Le pire voisin du monde», qui enregistre près de 13 millions de dollars de recettes pour sa troisième semaine. Adapté du roman «Vieux, râleur et suicidaire: la vie selon Ove» de l'auteur suédois Fredrik Backman, l'acteur Tom Hanks y joue le rôle d'un retraité grincheux qui s'adoucit en rencontrant ses voisins optimistes.

Enfin, le film d'action «Mayday», dans lequel un pilote parvient à faire atterrir en urgence son avion, mais débarque en zone de guerre, se glisse pour ses premiers jours dans les cinémas des États-Unis et du Canada en cinquième position avec 10 millions de dollars de recette.

Les films «House party» (3,9 M$), «Black Panther: Wakanda Forever» (2,2 M$), «The Whale» (1,5 M$), «I Wanna Dance With Somebody» (1,2 M$) et «Waltair Veerayya» (1 M$) complètent le top 10.